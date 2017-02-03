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Роман БЕЗУС: «Грустно, что Павлов завершил карьеру»

Экс-игрок полтавской «Ворскле» - о своей работе с Николаем Петровичем

  • 03.02.2017 11:07
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ФК Днепр. Роман Безус
© ФК Днепр. Роман Безус
Бывший полузащитник «Ворсклы», «Днепра» и «Динамо» Роман Безус прокомментировал решение Николая Павлова завершить тренерскую карьеру.
 
- Прочитав интервью, стало грустно! Но сейчас печальная ситуация с нашим футболом! Николай Петрович – Большой Тренер и Человек! О нем можно снимать не фильм, а сериал, наверное, писать огромные книги, рассказывать истории и приводить в пример!
 
Петрович всегда знал все о футболистах, об их радостях и неудачах, всегда помогал интересовался, учил, читал... было много историй разных. Я благодарен за все, такого тренера, у меня больше не было. Он всегда защищал футболистов и стоял горой за них, не боялся потерять работу, и это отличало его, как тренера, от многих других!
 
А сейчас в Украине футболисты практически не защищены, поэтому, наверное, и закончилась его карьера Тренера! Но я уверен, что в новом деле он даст очень много молодым тренерам, возможно, когда-то и мне, - написал Безус на своей странице в одной из социальных сетей.
 

Источник — Sport.ua

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