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Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Лионель Месси второй в списке

  • 03.02.2017 10:38
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ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.
 
Первую строчку занимает нападающий «Реала» Криштиану Роналду, заработавший 88 миллионов долларов (56 миллионов долларов – зарплата в клубе и призовые, 32 миллиона долларов – реклама).
 
Вторым стали форвард «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец заработал 81,4 миллиона долларов (53,4 + 28). Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс – третий. На его банковских счетах 77,2 миллиона долларов (23,2 + 54).
 
Полностью рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов можно посмотреть здесь.
 

Источник — Euro-football

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