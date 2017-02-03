Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

Первую строчку занимает нападающий «Реала» Криштиану Роналду, заработавший 88 миллионов долларов (56 миллионов долларов – зарплата в клубе и призовые, 32 миллиона долларов – реклама).

Вторым стали форвард «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец заработал 81,4 миллиона долларов (53,4 + 28). Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс – третий. На его банковских счетах 77,2 миллиона долларов (23,2 + 54).