Олег Ратий будет работать с Буковиной

Похоже, что руководство «Буковины» определилось с преемником Сергея Шищенко, который, напомним, подал в отставку с поста главного тренера черновицкой команды в декабре прошлого года.

Новым наставником 14-го по рангу клуба первой лиги станет Олег Ратий, последние несколько лет ассистировавший Сергею Ковальцу в молодежной сборной Украины. Был главным тренером «Горняка-Спорт» и днепродзержинской «Стали».

Добавим также, что в списке кандидатов на пост рулевого «Буковины» значилось порядка десяти фамилий - исключительно отечественные специалисты.