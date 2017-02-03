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Олег Ратий будет работать с Буковиной

Черновицкий клуб определился с именем нового главного тренера

  • 03.02.2017 10:19
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ФФУ. Олег Ратий
© ФФУ. Олег Ратий
Похоже, что руководство «Буковины» определилось с преемником Сергея Шищенко, который, напомним, подал в отставку с поста главного тренера черновицкой команды в декабре прошлого года.
 
Новым наставником 14-го по рангу клуба первой лиги станет Олег Ратий, последние несколько лет ассистировавший Сергею Ковальцу в молодежной сборной Украины. Был главным тренером «Горняка-Спорт» и днепродзержинской «Стали».
 
Добавим также, что в списке кандидатов на пост рулевого «Буковины» значилось порядка десяти фамилий - исключительно отечественные специалисты.
 

Источник — Footboom

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