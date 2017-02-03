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Фанаты Райо Вальекано: «Таким, как Зозуля, не место в нашем клубе»

Фанаты аутсайдера испанской Сегунды не хотят видеть украинского нападающего в своем клубе

  • 03.02.2017 10:13
  • 2642 просмотров
  • 16 комментария
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ФФУ. Роман Зозуля
© ФФУ. Роман Зозуля
Болельщики «Райо Вальекано» выразили недовольство попыткой руководство клуба арендовать у «Бетиса» нападающего Романа Зозулю. Футболист уже перешел к «пчелам», но через сутки сделка была отменена в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.
 
- «Небольшие в спорте, но с большими ценностями». Это и есть «Райо Вальекано», - гласит сообщение фанатов. - К сожалению, за последние несколько часов руководство клуба растоптало наши ценности. Возможно, если бы мы не отреагировали на происходившие события - ничего бы этого не случилось. Вероятно, не будь у фанатов и «Райо Вальекано» такой тесной связи - украинский игрок уже тренировался бы с командой. Но мы являемся голосом всех болельщиков нашей команды. И мы верим в свои ценности, защищаем их от начала и до конца. Мы убеждены, что в нашем клубе, в нашем городе и в нашем виде спорта не должно быть людей с нацистками взглядами».
 
Напомним, что в «Бетис» Зозуля перешел из «Днепра» летом минувшего года. В новой команде 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе. На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.
 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 03.02.2017 10:24
    +8
    таким тупым не место на планете
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    garik83
      garik83, 03.02.2017 10:25
    +9
    Довбо...бы)))
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 03.02.2017 10:26
    +10
    Блин ну реально, испания замешана в нацизме и фашизме по сами уши, а Рома оказался виноват.
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    Srg Rud
      Srg Rud, 03.02.2017 10:27
    +7
    боже, ну и дебилы
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    Jeck
      Jeck, 03.02.2017 10:33
    +8
    Загальмовані запоребрики пишуть новини трьохденної давності.
    Цікаво чи спорт експрес в срассии надрукує звенення гравців і керівництва Бетіса в підтримку Романа.
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    stas0809
      stas0809, 03.02.2017 10:40
    +3
    Подобного прецедента на моей памяти еще не было, поэтому жалеть или судить,к сожалению,не могу. Я всегда говорил,что спорт должен оставаться независимым и незаангажированным,а не поддаваться на провокации.Со всего этого могу сказать только одно - мы проигрываем информационную войну, а значит "я знаю то,что ничего не знаю"
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    seregka1991
      seregka1991, 03.02.2017 10:43
    +2
    Поддержу Циганыка.
    После этого случая буду болеть против гавновеликано.
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    Drew
    online
      Drew, 03.02.2017 10:46
    -3
    с таким еще не раз придется столкнуться...нас "ждут" в европе
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    garik83
      garik83, 03.02.2017 10:53
    +4
    ruslan5690, 03.02.2017 10:46
    Укро сранск обречен, ибо в стаде доменируют безмозглые!
    Пойди подмойся чудо)))
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    stas0809
      stas0809, 03.02.2017 10:54
    +1
    Посмотришь на комментарии и на отношение людей к ним и поймешь-это трындец
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    stas0809
      stas0809, 03.02.2017 11:05
    +2
    Народ возмется за голову и Украина расцветет Всем врагам на зло и на радость нашим детям и внукам
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    alex8-48
    alex8-48, 03.02.2017 11:14
    +2
    Смотрю иногда российское ТВ. Если эту ахинею в адрес Украины и украинцев слушают испанцы,то их негодование можно понять.
    Ссылка
    Владимир Коробко
    online
    Владимир Коробко, 03.02.2017 11:22
    -12
    alex8-48, 03.02.2017 11:14
    Смотрю иногда российское ТВ. Если эту ахинею в адрес Украины и украинцев слушают испанцы,то их негодование можно понять.
    Так ахинея связана не с телевизором ,а с футболкой в которой он красовался.Когда уже поймете,что у людей есть мнения противоположные вашим и они вправе его высказывать.Пишут все что хотят,как еще никто не написал,что эта акция задумана ФСБ России с одобрением Путина.
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 03.02.2017 11:29
    +4
    Владимир Коробко, 03.02.2017 11:22
    alex8-48, 03.02.2017 11:14
    Смотрю иногда российское ТВ. Если эту ахинею в адрес Украины и украинцев слушают испанцы,то их негодование можно понять.
    він був у футболці з тризубом-державним гербом
    Так ахинея связана не с телевизором ,а с футболкой в которой он красовался.Когда уже поймете,что у людей есть мнения противоположные вашим и они вправе его высказывать.Пишут все что хотят,как еще никто не написал,что эта акция задумана ФСБ России с одобрением Путина.
    він був в футболці з тризубом-державним гербом. Якє мнєніє? Вони малообразовані ліві, для яких що тризуб, що свастика... Ти такий самий поц як і вони
    Ссылка
    Pavlo
    online
    Pavlo, 03.02.2017 11:39
    0
    Глупость испанских болельщиков, конечно, очевидна. Чтобы зделать из Зозули нациста, это я не знаю из какого пальца надо было высасывать.
    Но согласитесь, это вам ничего не напоминает? Например когда ультрас украинских клубов начинают диктовать руководству какие игроки должны играть за команду, а какие нет?
    Как никогда актуален постулат, что футбол все политики. И радикальные групировки не должны диктовать свои правила. Неважно, левые они или правые, нравятся нам или нет.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 03.02.2017 11:45
    0
    Владимир Коробко, 03.02.2017 11:22
    alex8-48, 03.02.2017 11:14
    Смотрю иногда российское ТВ. Если эту ахинею в адрес Украины и украинцев слушают испанцы,то их негодование можно понять.

    Так ахинея связана не с телевизором ,а с футболкой в которой он красовался.Когда уже поймете,что у людей есть мнения противоположные вашим и они вправе его высказывать.Пишут все что хотят,как еще никто не написал,что эта акция задумана ФСБ России с одобрением Путина.

    Футболка была с гербом Украины....
    Только отсталые леваки, могута интерпретировать это как фашистский знак
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