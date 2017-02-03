Фанаты Райо Вальекано: «Таким, как Зозуля, не место в нашем клубе»

Болельщики «Райо Вальекано» выразили недовольство попыткой руководство клуба арендовать у «Бетиса» нападающего Романа Зозулю. Футболист уже перешел к «пчелам», но через сутки сделка была отменена в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.

- «Небольшие в спорте, но с большими ценностями». Это и есть «Райо Вальекано», - гласит сообщение фанатов. - К сожалению, за последние несколько часов руководство клуба растоптало наши ценности. Возможно, если бы мы не отреагировали на происходившие события - ничего бы этого не случилось. Вероятно, не будь у фанатов и «Райо Вальекано» такой тесной связи - украинский игрок уже тренировался бы с командой. Но мы являемся голосом всех болельщиков нашей команды. И мы верим в свои ценности, защищаем их от начала и до конца. Мы убеждены, что в нашем клубе, в нашем городе и в нашем виде спорта не должно быть людей с нацистками взглядами».

Напомним, что в «Бетис» Зозуля перешел из «Днепра» летом минувшего года. В новой команде 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе. На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.