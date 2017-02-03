Фанаты Райо Вальекано: «Таким, как Зозуля, не место в нашем клубе»

Болельщики «Райо Вальекано» выразили недовольство попыткой руководство клуба арендовать у «Бетиса» нападающего Романа Зозулю. Футболист уже перешел к «пчелам», но через сутки сделка была отменена в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.
- «Небольшие в спорте, но с большими ценностями». Это и есть «Райо Вальекано», - гласит сообщение фанатов. - К сожалению, за последние несколько часов руководство клуба растоптало наши ценности. Возможно, если бы мы не отреагировали на происходившие события - ничего бы этого не случилось. Вероятно, не будь у фанатов и «Райо Вальекано» такой тесной связи - украинский игрок уже тренировался бы с командой. Но мы являемся голосом всех болельщиков нашей команды. И мы верим в свои ценности, защищаем их от начала и до конца. Мы убеждены, что в нашем клубе, в нашем городе и в нашем виде спорта не должно быть людей с нацистками взглядами».
Напомним, что в «Бетис» Зозуля перешел из «Днепра» летом минувшего года. В новой команде 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе. На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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Цікаво чи спорт експрес в срассии надрукує звенення гравців і керівництва Бетіса в підтримку Романа.
После этого случая буду болеть против гавновеликано.
Смотрю иногда российское ТВ. Если эту ахинею в адрес Украины и украинцев слушают испанцы,то их негодование можно понять.
він був у футболці з тризубом-державним гербом
Так ахинея связана не с телевизором ,а с футболкой в которой он красовался.Когда уже поймете,что у людей есть мнения противоположные вашим и они вправе его высказывать.Пишут все что хотят,как еще никто не написал,что эта акция задумана ФСБ России с одобрением Путина.
Но согласитесь, это вам ничего не напоминает? Например когда ультрас украинских клубов начинают диктовать руководству какие игроки должны играть за команду, а какие нет?
Как никогда актуален постулат, что футбол все политики. И радикальные групировки не должны диктовать свои правила. Неважно, левые они или правые, нравятся нам или нет.
Смотрю иногда российское ТВ. Если эту ахинею в адрес Украины и украинцев слушают испанцы,то их негодование можно понять.
Так ахинея связана не с телевизором ,а с футболкой в которой он красовался.Когда уже поймете,что у людей есть мнения противоположные вашим и они вправе его высказывать.Пишут все что хотят,как еще никто не написал,что эта акция задумана ФСБ России с одобрением Путина.
Футболка была с гербом Украины....
Только отсталые леваки, могута интерпретировать это как фашистский знак
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