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Черноморец просмотрит еще ряд новичков

Одесский «Черноморец» готовится к весенней части чемпионата

  • 03.02.2017 10:08
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odessa-sport.info. Александр Бабич
© odessa-sport.info. Александр Бабич
Если летом «Черноморец» прекрасно справляется с подготовкой к сезону в домашних условиях, зимний сбор провести в Одессе уже невозможно. И дело не только в отсутствии спарринг-партнеров достойного уровня, которых и летом-то сложно отыскать. Причина в погодных условиях: климат Южной Пальмиры бывает настолько суровым, что не только спортсмену - обычному человеку боязно выйти на улицу.
 
Рекордные снегопады в сочетании с морозами, сыростью и туманами не идут ни в какое сравнение с климатическими условиями Средиземноморья. Для «Черноморца», как и для многих других команд премьер-лиги, зимой Турция стала вторым домом. Даже несмотря на финансовые трудности одесский клуб вынужден думать о максимально эффективной закладке фундамента физических и игровых кондиций футболистов. 
 
По части соотношения цены и качества турецкий вариант - наиболее оптимальный. Не случайно же «моряки» летают по маршруту Одесса - Анталья столько лет подряд! Если в начале прошлого десятилетия в зимнюю пору «Черноморец» иногда вносил разнообразие в подготовку к весенней части сезона визитами в Болгарию или Чехию, то уже с сезона-2004/05 ни разу не изменил Турции.
 
За столь долгий временной отрезок одесская команда настолько часто проводила сборы в окрестностях Антальи, что на тренировочных полях Белека, Лары, Кемера, Кунду и Сиде ее футболистам знакома каждая травинка! Некоторые из старожилов медицинского штаба «Черноморца» знают о турецком Средиземноморье еще больше, так как работают в клубе не один десяток лет. Они хоть сейчас готовы рассказать, в каком из отелей, где «морякам» приходилось проживать во время сборов, есть преимущество по расположению, питанию, бытовым условиям и наличию полей.
 
До нынешней зимы в течение шести лет кряду одесситы неизменно выбирали гостиничный комплекс Starlight в Сиде, однако теперь он временно закрыт, поэтому местом дислокации стал Riu Kaya в Белеке. Поселившись здесь почти неделю назад, «моряки» сразу окунулись в атмосферу уюта и комфорта. Его расположение в полной мере соответствует требованиям даже самого взыскательного курортника.
 
Riu Kaya находится на морском побережье с широкими пляжами и большим количеством вечно зеленой растительности. Именно такая картина предстает перед каждым членом одесской команды, стоит лишь выглянуть в окно или выйти на балкон пятиэтажного строения.
 
Но в Белек «Черноморец» ехал не столько ради эстетического удовольствия, сколько с целью продуктивно поработать. Благо, сервис в здешних отелях на высоком уровне и, к тому же, ориентирован на спортсменов. Наличие теннисных кортов и площадок для гольфа в Riu Kaya говорит о том, что в нем всегда рады не только футболистам.
 
Хотя каждый турок в округе вам скажет, что около двадцати лет назад именно под сборы футбольных команд тали строиться вблизи Антальи гостиничные комплексы. Их число росло с каждым годом, совершенствовался и сервис. Нынче сложно представить отель, рядом с которым не было как минимум одного тренировочного поля. Предприимчивые турки быстро смекнули, что к чему, и вот уже много лет команды из Украины оставляют здесь свои деньги. Впрочем, ничуть об этом не жалея.
 
Помимо комфортных условий самого отеля есть еще два важных фактора, главный из которых - наличие сильных спарринг-партнеров. Если попытаться сосчитать, сколько команд одновременно находятся в курортных городках этого региона Турции, можно и сбиться. Когда «Черноморец» приехал в Белек, в нем проводили сборы словацкий «Слован», македонский «Вардар», казахстанский «Кайсар», российские «Анжи», «Терек» и «Урал».
 
Что интересно, в последних трех есть много знакомых одесским футболистам по выступлениям на разных уровнях в прежние годы. Хоть за последние два-три сезона «Черноморец» и претерпел серьезные кадровые изменения, в нем все же остались игроки, помнящие недавно появившегося в «Анжи» на просмотре Алексея Антонова. В составе «Урала» поигравших в нашей премьер-лиге трое - Денис Кулаков, Грегор Балажиц и Эрик Бикфалви, а за «Терек» не первый сезон выступает вратарь Ярослав Годзюр.
 
Старых знакомых из футбольного мира часто можно увидеть беседующими в холле отеля или в его окрестностях. Самая распространенная тема в разговорах футболистов - каковы финансовые условия в клубах, в которых они играют. 
 
Нередко бывшие соперники по выступлениям на полях Украины противостоят друг другу в спаррингах. В недавней встрече «Черноморца» с польской «Ягеллонией» в ее составе играли наши соотечественники - бывший полузащитник «Ковеля» Тарас Романчук и его коллега по амплуа Дмитрий Хомченовский, известный по выступлениям в «Олимпике», «Кривбассе» и «Заре».
 
- Когда я еще играл в Украине, это была совсем другая команда, - поделился мнением о «Черноморце» Хомченовский. - Она выступала в Лиге Европы, однако с тех пор многое изменилось. Ушел Роман Григорчук, по финансовым причинам команду покинуло много игроков…
 
Еще одним важным фактором в процессе подготовки к весенней части сезона является погода. За дни, проведенные «моряками» в Белеке, проблем с ней не было. Дожди и шквальные ветры, которые нередко обрушиваются на Средиземноморье в январе, о себе не напоминают. Если в первый день было немного ветрено при 10 градусах выше нуля, то затем ветер стих, а воздух прогрелся до плюс двенадцати. Большинство дней порадовали теплолюбивых одесситов ярким солнцем, под лучами которого заниматься куда веселее, чем под пасмурным небом.
 
Тренерский штаб во главе с Александром Бабичем сформировал достаточно насыщенную программу занятий, которые проводятся в двухразовом режиме. Они проходят на одном из футбольных полей отеля Riu Kaya, чередуясь с контрольными играми. Правда, одна из них состоялась «на выезде» - в поселке под названием Турклер Алания. Как уже сообщал «СЭ», во вторник утром «Черноморец» встречался там с болгарским «Нефтохимиком». А другой спарринг прошел вечером того же дня в Белеке. 
 
Несмотря на плотный график занятий, футболисты не ропщут. Они справляются с предложенным объемом работы, которая предусматривает варьирование нагрузками. Еще немного - и команда получит возможность немного передохнуть, восстановить силы. Как правило, тайм-аут в тренировочном процессе «Черноморец» использует для прогулки по городу. Благо, на турецкой земле есть много интересного.
 
А тем временем почитатели «моряков» вовсю обсуждают вопрос, кто из новичков заполнит вакансии, образовавшиеся после ухода на стыке минувшего и нынешнего годов шестерых футболистов. Помимо защитника Александра Каплиенко в футбольных кругах Одессы называются имена 22-летнего узбекского голкипера Сергея Смородина из «Нефтчи» (Фергана), 27-летнего защитника «Оболони-Бровар» Ризвана Аблитарова и 26-летнего полузащитника Александра Машнина из «Реал-Фармы». Последний, кстати, является сыном бывшего игрока «Черноморца» Валерия Машнина, выступавшего в его составе с 1981 по 1983 годы.
 
По словам Бабича, на сборе состоится ознакомление с еще несколькими потенциальными новичками. Кто они - болельщики узнать не могут, так как в одесском клубе их фамилии держатся в тайне…
 

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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