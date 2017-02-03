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Заря сыграет с Динамо Загреб

Команда Юрия Вернидуба договорилась о спарринге с хорватским клубом

  • 03.02.2017 09:58
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
Очередным соперником луганской «Зари» на сборах в Турции станет один из лидеров чемпионата Хорватии – «Динамо» Загреб.
 
В нынешнем сезоне «Динамо», после 20-ти сыгранных матчей идет на 2-м месте в чемпионате, набрав 46 очков. Опережает их только «Риека», у которой 52 набранных пункта. 
 
«Динамо» - клуб с большой историей. 27 раз команда из Загреба становилась чемпионом страны. Последняя победа в чемпионате датирована прошлым сезоном. 
 
21 раз «Динамо» выигрывало Кубок Хорватии и 5 раз Суперкубок страны.
 
«Динамо» дало миру большое количество известнейших игроков, таких как: Звонимир Бобан, Роберт Просинечки, Эдуардо, Златко Краньчар, Давор Шукер, Нико Кранчьар, Огнен Вукоевич, Лука Модрич, Марио Манджукич, Ведран Чорлука, Матео Ковачич.
 
Отметим, что с «Динамо» наша команда уже играла. Было это в июле 2015-го года. Матч завершился вничью – 2:2. Голами в ворота соперника отметились Дмитрий Хомченовский и Джаба Липартия. 
 
Матч «Заря» - «Динамо» состоится 4-го февраля и начнется в 17:00.
 

Источник — ФК Заря

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