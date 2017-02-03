Заря сыграет с Динамо Загреб

Очередным соперником луганской «Зари» на сборах в Турции станет один из лидеров чемпионата Хорватии – «Динамо» Загреб.

В нынешнем сезоне «Динамо», после 20-ти сыгранных матчей идет на 2-м месте в чемпионате, набрав 46 очков. Опережает их только «Риека», у которой 52 набранных пункта.

«Динамо» - клуб с большой историей. 27 раз команда из Загреба становилась чемпионом страны. Последняя победа в чемпионате датирована прошлым сезоном.

21 раз «Динамо» выигрывало Кубок Хорватии и 5 раз Суперкубок страны.

«Динамо» дало миру большое количество известнейших игроков, таких как: Звонимир Бобан, Роберт Просинечки, Эдуардо, Златко Краньчар, Давор Шукер, Нико Кранчьар, Огнен Вукоевич, Лука Модрич, Марио Манджукич, Ведран Чорлука, Матео Ковачич.

Отметим, что с «Динамо» наша команда уже играла. Было это в июле 2015-го года. Матч завершился вничью – 2:2. Голами в ворота соперника отметились Дмитрий Хомченовский и Джаба Липартия.

Матч «Заря» - «Динамо» состоится 4-го февраля и начнется в 17:00.