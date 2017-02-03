Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Лучкевичу следовало переходить в Динамо»

Колишній гравець київського «Динамо» та «Дніпра» Олег Венглинський поділився очікуваннями від кадрових перестановок у «Зорі» та баченням трансферів Тотовицького і Лучкевича.

— «Зоря» втратила своїх лінійних гравців і буде цікаво, як Вернидуб, який славиться своєю винахідливістю, буде виходити з цієї ситуації. Кожен раз йому вдавалося при втраті футболістів пройти ротацію безболісно. Це щоразу мене вражало. Після втрати явного лідера Караваєва, а він з Петряком – це пів команди, буде цікаво, як він зможе викрутитися. Бо й у захисті потріпали команду, хоча Сіваков – це не втрата. Найважче – це відхід Караваєва та й Каменюка вже не молодий. Вернидубу є над чим помізкувати. Але він завжди знаходив вихід. Той же Гордієнко при ньому заграв, Танковський, який дуже пристойно виглядає. Його, до речі, вважаю одним з найперспективніших наших футболістів в середній лінії. Петряк, Караваєв – всі заграли при ньому. І Тотовицький, який пішов. Це теж значна втрата для «Зорі». Захотів жити в Європі, відчути європейське життя на смак. Це добре, але тільки не в «Кортрейку». Швидше за все, тут свою користь мали агенти, не поставивши цінності гравця на перше місце. Гравець, який забивав «Шахтарю» хет-трик перейшов у «Кортрейк». Це треба вміти так затуманити голову. Бельгійський чемпіонат не сильніший за наш, а в молодому віці потрібно їхати в чемпіонат, в якому ти зможеш прогресувати, як футболіст.

Трансфер Лучкевіча в «Стандарт» теж незрозумілий. Нехай це команда зі славними традиціями, але вони були «на ходу» в сімдесятих роках. Останнє чемпіонство було в 2009 році. Сильним стаєш тільки серед сильних і хлопцям тут буде непросто проявити свій потенціал. Було б добре, якби я помилявся. Хоча, я трохи «вкусив» цього «хліба» і знаю про що говорю. Потрібно бути Мессі, щоб звідти вибратися, витягнути індивідуально.

Була інформація, що Лучкевичом цікавиться київське «Динамо». Тут і думати не варто було. Для Валерія це був би ідеальний варіант для прогресу та росту. Навіть порівнювати не можна. Якщо в нього був хоча б один шанс перейти в «Динамо», а як я зрозумів зі слів його батька, що він був, то потрібно було ним скористатися. Але тут інші аспекти зіграли вирішальну роль. Як говорив Остап Бендер: «Не хвилюйтеся, будуть у вас гроші. Будете їсти крем-марго. Батистові онучі носити». Так і тут. Але кожна людина вибирає, де їй буде краще. На те ми й маємо право вибору, — сказав Олег Венглинський.