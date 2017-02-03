Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Евгений КРАСНИКОВ: «Шахтер не претендует на замену Металлиста»

Экс-спортивный директор «Металлиста» - о переезде донецкого «Шахтера» в Харьков

  • 03.02.2017 09:33
  • 342 просмотров
  • 0 комментария
Метки
sport.bigmir.net. Евгений Красников
© sport.bigmir.net. Евгений Красников
Спортивный директор сборных Украины и председатель Харьковской областной федерации футбола - про «Шахтер» в Харькове и воскрешение «Металлиста».
 
— На днях официально стало известно о подписании годичного контракта «Шахтера» и ОСК «Металлист». В 2017 году донецкий клуб будет играть в Харькове матчи Премьер-лиги, Кубка Украины и еврокубков. Для вас, как председателя Харьковской областной федерации футбола, это, должно быть, хорошая новость?
— Не просто хорошая, а отличная новость. Харьков — футбольный город, который из-за известных вам событий на определенный период лишился возможности наблюдать за матчами высокого уровня. Лишь недавно благодаря усилиям ФФУ и лично Андрея Павелко, а также губернатора Харьковской области Юлии Светличной большой футбол вернулся в Харьков — в прошлом году состоялись два матча Премьер-лиги, а также товарищеская игра национальной сборной Украины против Сербии.
 
Но три игры есть три игры, а с решением донецкого «Шахтера» играть свои домашние матчи на ОСК «Металлист» харьковские болельщики смогут насладиться качественным футболом на постоянной основе.
 
— ХОФФ поддерживала это решение?
— Безусловно. Нужно понимать, что кроме, скажем так, эмоциональной составляющей, есть и другие причины, почему переезд «Шахтера» — это хорошо.
 
Во-первых, донецкий клуб будет платить обласному-спортивному комплексу за проведенные матчи, что позволит достойно поддерживать инфраструктуру главного спортивного сооружения города. В столь сложное с точки зрения экономики время — это очень важный момент.
 
Во-вторых, «Шахтер» заинтересован в хорошем состоянии газона и будет помогать местным агрономам высокопрофессиональными сотрудниками и соответствующей техникой.
 
Кроме того, подрастающему поколению, я говорю сейчас про детей, которые занимаются футболом, очень важно иметь возможность увидеть больших мастеров в деле своими глазами. Поверьте, для ребенка посетить стадион и увидеть игру звезд европейского уровня — большая радость и масса впечатлений, которые придают им мотивацию заниматься футболом усерднее.
 
Теперь такая возможность появиться. И пусть далеко не каждый из них вырастет в профессионального футболиста, но уже то, что они в свободное от учебы время будут заняты спортом, а не компьютерными играми или улицей — очень большое дело. А это уже важная социальная составляющая.
 
— Как, на ваш взгляд, донецкий клуб примут в Первой столице?
— «Шахтер» уже играл здесь дважды и, насколько я знаю, остался доволен поддержкой. Харьков всегда славился своей гостеприимностью и проблем в этом плане не предвидится. К тому же стоит учитывать тот факт, что здесь живут и работают много переселенцев из Донецка и области — болельщиков «Шахтера».
 
Помимо этого, не стоит забывать, что в составе донецкого клуба играет Кучер, Тайсон, Марлос и Азеведо, которые в свое время принесли немало радости харьковчанам.
 
— Получается, «Шахтер» своеобразная замена «Металлисту»?
— Нет, об этом речи не идет, да и сам «Шахтер» на эту роль не претендует. В сердцах харьковчан живет одна команда — «Металлист». И поверьте, никто другой не сможет заменить для Харькова то, что построил в свое время Александр Ярославский.
 
— Наверняка многие задают вам этот вопрос, но все же. Вернется ли когда-нибудь тот харьковский «Металлист» в футбольное пространство?
— Мне бы очень этого хотелось. Тот «Металлист» мог и не появиться на свет, если бы в свое время Ринат Леонидович Ахметов не заинтересовал футболом Александра Владиленовича Ярославского. Сейчас ситуация сложилась так, что команда самого успешного президента в истории «Шахтера» играет на стадионе, который построил самый успешный президент в истории «Металлиста».
 
Кто знает, не повернется ли история так, что их команды сыграют друг против друга на самом высоком уровне снова? Я думаю, болельщики обеих команд, как и я, были бы только «за».
 

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.