Евгений КРАСНИКОВ: «Шахтер не претендует на замену Металлиста»

Спортивный директор сборных Украины и председатель Харьковской областной федерации футбола - про «Шахтер» в Харькове и воскрешение «Металлиста».

— На днях официально стало известно о подписании годичного контракта «Шахтера» и ОСК «Металлист». В 2017 году донецкий клуб будет играть в Харькове матчи Премьер-лиги, Кубка Украины и еврокубков. Для вас, как председателя Харьковской областной федерации футбола, это, должно быть, хорошая новость?

— Не просто хорошая, а отличная новость. Харьков — футбольный город, который из-за известных вам событий на определенный период лишился возможности наблюдать за матчами высокого уровня. Лишь недавно благодаря усилиям ФФУ и лично Андрея Павелко, а также губернатора Харьковской области Юлии Светличной большой футбол вернулся в Харьков — в прошлом году состоялись два матча Премьер-лиги, а также товарищеская игра национальной сборной Украины против Сербии.

Но три игры есть три игры, а с решением донецкого «Шахтера» играть свои домашние матчи на ОСК «Металлист» харьковские болельщики смогут насладиться качественным футболом на постоянной основе.

— ХОФФ поддерживала это решение?

— Безусловно. Нужно понимать, что кроме, скажем так, эмоциональной составляющей, есть и другие причины, почему переезд «Шахтера» — это хорошо.

Во-первых, донецкий клуб будет платить обласному-спортивному комплексу за проведенные матчи, что позволит достойно поддерживать инфраструктуру главного спортивного сооружения города. В столь сложное с точки зрения экономики время — это очень важный момент.

Во-вторых, «Шахтер» заинтересован в хорошем состоянии газона и будет помогать местным агрономам высокопрофессиональными сотрудниками и соответствующей техникой.

Кроме того, подрастающему поколению, я говорю сейчас про детей, которые занимаются футболом, очень важно иметь возможность увидеть больших мастеров в деле своими глазами. Поверьте, для ребенка посетить стадион и увидеть игру звезд европейского уровня — большая радость и масса впечатлений, которые придают им мотивацию заниматься футболом усерднее.

Теперь такая возможность появиться. И пусть далеко не каждый из них вырастет в профессионального футболиста, но уже то, что они в свободное от учебы время будут заняты спортом, а не компьютерными играми или улицей — очень большое дело. А это уже важная социальная составляющая.

— Как, на ваш взгляд, донецкий клуб примут в Первой столице?

— «Шахтер» уже играл здесь дважды и, насколько я знаю, остался доволен поддержкой. Харьков всегда славился своей гостеприимностью и проблем в этом плане не предвидится. К тому же стоит учитывать тот факт, что здесь живут и работают много переселенцев из Донецка и области — болельщиков «Шахтера».

Помимо этого, не стоит забывать, что в составе донецкого клуба играет Кучер, Тайсон, Марлос и Азеведо, которые в свое время принесли немало радости харьковчанам.

— Получается, «Шахтер» своеобразная замена «Металлисту»?

— Нет, об этом речи не идет, да и сам «Шахтер» на эту роль не претендует. В сердцах харьковчан живет одна команда — «Металлист». И поверьте, никто другой не сможет заменить для Харькова то, что построил в свое время Александр Ярославский.

— Наверняка многие задают вам этот вопрос, но все же. Вернется ли когда-нибудь тот харьковский «Металлист» в футбольное пространство?

— Мне бы очень этого хотелось. Тот «Металлист» мог и не появиться на свет, если бы в свое время Ринат Леонидович Ахметов не заинтересовал футболом Александра Владиленовича Ярославского. Сейчас ситуация сложилась так, что команда самого успешного президента в истории «Шахтера» играет на стадионе, который построил самый успешный президент в истории «Металлиста».

Кто знает, не повернется ли история так, что их команды сыграют друг против друга на самом высоком уровне снова? Я думаю, болельщики обеих команд, как и я, были бы только «за».