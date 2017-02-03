Віце-президент ФФУ Олег Шкреба на веб-конференії Sport.ua розповів про пошук спонсорів, організацію товариських матчів та багато іншого.

- Вісімдесят тисяч квитків на бій Володимира Кличка з Ентоні Джошуа були продані за лічені години. Можете ви пригадати матчі збірної України, які користувалися найбільшим попитом?

- Стосовно популярності: ми відносно недавно займаємося реалізацією квитків з використанням сучасних комунікаційних засобів, ми це почали робити наприкінці 2009 року. Найбільш великим був ажіотаж під час купівлі квитків на матч Україна - Франція 2013-го року. Але, нажаль, наш інтернет-ресурс, через який здійснювалася реалізація квитків, не був досконалим і не витримав натиску глядачів, які бажали потрапити на матч. Тоді було зафіксовано близько п’ятдесяти запитів у секунду. Якщо повернутися у минуле, то цей ажіотаж можна порівняти з матчами Україна - Німеччина 2011 року, коли цей товариський матч відбувався у рамках підготовки збірної до чемпіонату Європи. Це був перший товариський матч на рівні збірних, який відбувся на оновленому НСК «Олімпійський». Ще можна згадати матч Україна - Німеччина 2001 року, коли квитки закінчилися за тиждень до цієї футбольної події.



- Ви зараз займаєте посаду віце-президента ФФУ. Яка у вас зона відповідальності і якими питаннями ви займаєтесь?

- Фактично така сама, як і останні 20 років. Це реалізація комерційних прав Федерації футболу України.

- «ФФУ-маркетинг» - це структура, яку ви зараз очолюєте чи куруєте?

- Курую. «ФФУ-маркетинг» було створено в січні 2016 року. Це відбулося після того, як Федерація футболу України викупила акції у іншого акціонера компанії, «Україна Футбол Інтернешнл» , і стала одноосібним володарем компанії. Тобто «ФФУ-маркетинг» не дублює функції «Україна Футбол Інтернешнл».



- Ви вели переговори і залучали спонсорів протягом цих двадцяти років, які очолювали УФІ?

- Насправді, це буде не зовсім коректно казати, що саме я один. У нас завжди працювала наша команда, а також дуже потужний відділ продажів. Тому це дійсно командна гра.



- Нещодавно у нас був на відео-конференції Святослав Сирота, який висказав свою думку, що бюджети українських клубів за останні 5 років зменшилися у п’ять разів, не враховуючи «Динамо»і «Шахтар». Наскільки впали в ціні спонсорські пакети для партнерів ФФУ?

- Я не буду сперечатися з паном Святославом. Стосовно пропозицій, які ми реалізуємо на ринку: порівняно з осінню 2013 року, після Євро-2012, наші пропозиції практично не змінилися.



- Тобто вони лишилися в гривнях такими ж?

- Ні, вони на ринку у будь-якому випадку прив’язані до валюти. Оскільки перельоти здійснюються за валюту, проживання, збори так само. Тому наші пропозиції прив’язані до долара чи євро.



- Найбільші суми спонсорських пакетів були в переддень до чемпіонату світу-2006 і Євро-2012?

- Так, ви маєте рацію. Насправді, це не дуже дивно, якщо ми повернемося до 2006 року, тоді українська економіка була на підйомі, розвивалася активними темпами. Для українського футболу це була можливість вийти на чемпіонат світу-2006 у Німеччині, то був національний прорив. Саме тому нам випала нагода залучити кошти від українських спонсорів. Найбільшим був контракт з компанією «Київстар». А в 2012 на хвилі певного прориву у нас були так само підписані дуже хороші контракти.



- Чи можете пригадати найшвидшу та найдовшу угоду підписання спонсорського контракту?





- Мабуть, найшвидша угода, яка була підписана – це контракт з компанією «Оболонь» напередодні ЧС-2006. З початку домовленості до моменту підписання пройшло лише 5 днів. А найбільш довга угода – пролонгація нашого контракту з Sun and bass, робота тривала більше року. І, мабуть, можна привести цікавий приклад – співпраця з компанією «Епіцентр». Ми розпочали перемовини влітку 2010-го року, а контракт з ФФУ був підписаний у січні 2013-го. Це доволі тривалий процес, насправді.

- З цього року у ФФУ два нових партнера. І чому пішли «Чернігівське» та інші партнери, з якими співпрацювали до цього часу?

- Насправді не два, а три. Ми підписали контракт з компанією «Лайф», з банком «Укргазбанк», а з цього року розпочалась співпраця з компанією «Перша приватна броварня». Доволі цікаво зазначити, що два бренди сперечалися за право стати спонсором національної збірної: Sun and bass та «Перша приватна броварня». Все відбулося у рамках звичайної бізнес-комунцікації, але пропозиції компанії «Перша приватна броварня» виявилися більш цікавими та значними для Федерації футболу України.



- Змінився також технічний партнер?

- Єдине, що я вам можу сказати - дійсно, у нас закінчилася співпраця з компанією Adidas. Зараз ми ведемо перемовини з компаніями Nike і Macron. Ми займаємося фактично штучним товаром і намагаємося підлаштуватися, тому це завжди процес перемовин.



- Зазвичай на скільки по часу підписуються такі контракти?

- По-різному, від двох років до чотирьох.



- Хто найдовше за часом був партнером ФФУ?

- Мабуть, контракт з компанією «Чернігівське» є найбільш тривалим.



- До якого року УФІ як комерційний партнер ФФУ самостійно реалізовував телевізійні права на домашні матчі збірної України - товариські та у відбіркових циклах чемпіонатів світу та Європи? Можете назвати топ-5 рекордних продажів матчів, з якого відбіркового телевізійного циклу телевізійні права почали реалізовуватись у пакетах?

- Починаючи з відбіркового циклу 2016 року, реалізацією усіх телевізійних прав для усіх європейських футбольних асоціацій займається УЄФА. Всі 53 асоціації написали мандат довіри по передачі прав проведення цих переговорів, і от, починаючи з 2014 року, цією роботою займається УЄФА. Тобто на всіх ринках цією роботою займається саме УЄФА. Важливо зрозуміти, що з ФФУ знімаються питання, пов’язані з купівлею трансляцій виїзних матчів. За великим рахунком, найбільш цікавою формою реалізації є спроба сформувати пакети пропозицій. Основним нашим завданням було спакетувати свої права домашніх матчів, знайти володарів прав виїзних матчів, зафіксувати ці права з іноземними партнерами, отримати в своє розпорядження виїзні матчі, щоб український глядач бачив усі поєдинки за участі української збірної, потім реалізувати їх для українського телебачення.



- Ви можете пригадати топ-5 рекордних продажів матчів?





- Мабуть, найбільш рекордним був матч Україна - Англія, за який просили 1 мільйон фунтів, і це отримати додатково.



- Була думка, що УФІ нецікаво організовувати матчі з сильними суперниками, оскільки їм довелося б платити серйозні гонорари. Чи є якесь раціональне зерно в цій думці?

- Навряд чи, бо за всі роки існування УФІ акціонери не отримували дивідендів. Приймалося рішення інвестувати розвиток футболу в країні. Таким чином відбувалося рішення на зборах засновників. Завжди ми користувалися принципом доцільності, безумовно, кожна справа погоджувалася з керівництвом ФФУ. За великим рахунком, можна грати раз на два роки і з Бразилією, але тут вже стоїть питання доцільності.



- Які гонорари за приїзд можуть отримати такі збірні, як Бразилія, Аргентина, Німеччина, Іспанія?

- Бразилія за період останніх років мала бажання отримати від одного до трьох мільйонів доларів, Іспанія в найкращі часи – близько двох мільйонів євро, Аргентина – півтора мільйони, проте це єдина країна, яка була готова внести в контракт пункт, що вона гарантує, що Мессі з’явиться на полі не менше ніж на півгодини.



- У травні 2014 року збірна України мала провести турне по Америці, чому відмовилися від цього турне?

- Були такі переговори, але оскільки збірна не вийшла на ЧС, то щоб здійснити цей вояж, потрібно було домовлятися з керівниками клубів і гравцями, що вони згодні взяти участь у цьому турнірі. Керівництво ФФУ вирішило, що на той час це не було доцільним і такі перемовини не стали проводити.



- Якими товариськими матчами ви пишаєтесь найбільше?

- З Німеччиною завжди цікаво мати справу. Мабуть, найцікавішим матчем була гра між Україною та Косово у Кракові. Також був цікавим поєдинок на Кіпрі між Україною та США, який було вирішено провести за 48 годин.



- Наступне питання трохи філософське: коли до нас на товариський матч приїде команда збірної Німеччини, чи будемо ми найближчі 5 років грати з бразильцями?

- Президент ФФУ минулого року був з офіційними візитами у бразильській федерації та аргентинській, запропонував їм деякі умови, які мають дозволити прийняти таке рішення, і я не виключаю, що Бразилія або Аргентина з’являться на теренах України найближчим часом.



- Як взагалі зараз вирішуються питання товариських матчів? Чи була розмова з Андрієм Шевченко щодо організації товариських поєдинків?

- Так, звичайно, ми розмовляли з Андрієм Миколайовичем з цього приводу. Цього року він захотів зіграти одну товариську гру в червні перед матчем проти збірної Фінляндії. Перемовини тривають, оскільки присутні як і позитивні, так і не дуже комфортні моменти з цього приводу. Починаючи з 2018 року, коли УЄФА введе новий формат, буде трохи складніше.



- Вдома планується товариська гра?

- Розглядаються обидва варіанти: як домашній, так і виїзний матч.



- Ви допускаєте, що менеджери вищої або середньої ланки в УФІ були корумповані спекулянтами? Яким чином перекупники зовсім не по номіналу могли продавати квитки? У вас є пояснення, яким чином квитки до них попадають? Невже бариги створили по сто аккаунтів і таким чином купували квитки?

- Що стосується менеджерів середньої ланки, я з цим не згоден, і я впевнений у своїх співробітниках. Що стосується можливих каналів витоків, я можу лише здогадуватися. Нажаль, ми зараз не можемо реалізовувати більшість квитків саме за рахунок інтернет-технологій, у нас все одно лишаються офф-лайн продажі. Не мають всі українці доступ до інтернету. У користувачів інтернету є як і негативні, так і позитивні враження. Люди дякують і лишають позитивні коментарі.



- Яка приблизно (у відсотках) була тенденція продажу квитків 2009-го року і яка зараз?





- На перший матч було близько 20%, а на сьогодні максимум – 50%.



- Три цікаві історії про зірвані в останню мить матчі збірної України з грандами світового футболу. Можливо, щось було, коли в останню мить зривалася гра?

- Відносно нещодавно була історія з матчем Україна - Парагвай, все було домовлено, квитки оплачені. В останній момент було надіслано українцям лист зі словами «Вибачте, але у вас в країні війна, ми маємо заборону від міністерства безпеки летіти до вас».



- Чи вважаєте справедливим заборону від УЄФА збірним рекламувати спонсорів на формі гравців? В цьому компоненті клуби мають очевидну перевагу перед національними командами?

- Абсолютно згоден.



- Якщо не секрет, яку кількість білетів на домашніх матчах України отримує регіональна федерація футболу?

- Регіональна федерація футболу безкоштовних квитків не отримує, безкоштовні квитки отримують лише спонсори та партнери національної збірної у рамках контрактних обов’язків .



- Зараз права на матчі збірної належать каналу «Футбол». Він їх отримав у результаті тендеру? Які головні умови, чи це рекомендація УЄФА? Скільки зараз об’єктивно коштують телевізійні права на чемпіонат України?

- Так, це тендер, який проводить УЄФА. Всі бажаючі можуть до нього залучатись. Існують певні технічні критерії: як мають знімати матч, яка камера має працювати тощо. Що стосується сьогодення, дуже важко щось казати. Це ринок, і тому скільки тобі пропонують – стільки ці права і коштують. Останнє, що було із запропонованого – це чотирирічна угода, яка починалась від 100 мільйонів гривень до 200 мільйонів, це те, що пропонували канали «1+1», «2+2». Це за матчі Прем’єр-ліги. Наскільки це адекватна пропозиція на сьогодні, не знаю. Якщо ми подивимося в Європу, там клуби отримують значно більші кошти за реалізацію телевізійних прав, це мільярдні контракти. За великим рахунком, це все – платне телебачення.



- Програмки на матчі збірної – це комерційний чи іміджевий продукт, вони себе окуповують?

- Абсолютно іміджевий продукт, який, нажаль, себе не окуповує.



- Наскільки реально у сучасних умовах знайти спонсора для українського футболу?

- Я був здивований тим, що в хороші часи була конкурентна боротьба за спонсорство, а зараз клуби, за великим рахунком, це суб’єкти футбольного господарювання. Звичайно, продукт національної збірної та продукт з Першої ліги – це абсолютно різні речі. Тому це у будь-якому плані важко.



- ФФУ запустила завод з виробництва полів зі штучним покриттям. Що будете робити з заводом, коли придумають поля більш досконалого нового покоління?

- Можу сказати, що це реально бізнес-проект. Для футболу потрібно: де грати, чим грати. Федерація працює і щорічно буде поставляти близько 100 тисяч м’ячів. Що стосується «де грати» - це виключний проект, такого нема ніде. ФФУ - перша у світі федерація, яка зробила такий прорив. Як на мене, це дійсно прорив. Для України на ближчі 5-10 років цього буде достатньо.



- У вас досить рідкісне прізвище, звідки ваші предки, чи вивчали ви своє генеалогічне дерево?

- Предки з Миколаївщини та Полтавщини, а прізвище пішло від шкребіїв, які очищували бочки.



- Чому після матчу Україна - Англія більше на «Дніпро-арені» більше не проводилися матчі?

- По Дніпру були питання, оскільки певний час туди не могли літати міжнародні літаки, з політичної складової. Інше питання – дуже великі проблеми з організацією доступу на стадіон: питання турнікетів і таке інше.



- 20 років ви працювали генеральним директором УФІ. За ці 20 років скільки УФІ як комерційний партнер ФФУ залучив грошей?

- Це точно десятки мільйонів у будь-якій валюті.





Спілкувався Максим РОЗЕНКО, текстова версія – Ольга ОЛТАРЖЕВСЬКА