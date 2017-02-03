Олег ДУЛУБ: «На просмотре аргентинец»

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб рассказал о потенциальных новичках «зелено-белых».
- У нас сейчас на просмотре аргентинец, выступающий на позиции нападающего. Если он нам не подойдет, мы еще просмотрим игрока на это амплуа, ведь у нас есть еще два центрфорварда на примете. Единственный нюанс, мы не можем смотреть сразу троих футболистов. Также мы ищем игрока на нашу проблемную позицию левого защитника. Надеюсь, в течение ближайшей недели вы все узнаете.
Источник — ТК Футбол
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