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Райо Вальекано предложил Зозуле вернуться

Украинский нападающий может продолжить свои выступления в аутсайдере испанской Сегунды

  • 03.02.2017 08:57
  • 3252 просмотров
  • 15 комментария
Метки
ФК Райо Вальекано. Роман Зозуля
© ФК Райо Вальекано. Роман Зозуля
Ассоциация испанских футболистов совместно с Примерой и «Райо Вальекано» опубликовали официальное заявление в отношении ситуации с украинским нападающим «Бетиса» Романом Зозулей.
 
«Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и «Райо Вальекано» не намерены подаваться давлению. На встрече всех сторон было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Роман Зозуля, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до понедельника должен принять решение о своем будущем».
 
Напомним, ранее мы сообщали о конфликте Романа Зозули с ультрас «Райо Вальекано».
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ak228
      ak228, 03.02.2017 09:05
    +6
    "Ты приезжай но подумай о безопастности ", прикольное предложение
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    Моня Цацкес
      Моня Цацкес, 03.02.2017 09:07
    +5
    На якого дідька грати за мадридський смітник-"команду" іспанських ватників.
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    Jeck
      Jeck, 03.02.2017 09:07
    +13
    Побачило райо, що запахло смаженим і почало поступатися.
    На місці Романа - послав би це райо далеко.
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 03.02.2017 09:08
    +7
    Як після такого(плевка) повертатись!? Злякались санкцій!? Повелись на безтолкових фанатів!
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 03.02.2017 09:11
    +2
    Коли комуняк прижали можливою кримінальною справою, то: "вертайся!" У Романа 2 варіанти: йти й доказувати профпридатність голами, або розвести і до того бомжуючих ніщебродів на кілька лям зелені! ...за моральний збиток
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    odessa_mutter
      odessa_mutter, 03.02.2017 09:13
    -18
    Блин, сколько же гимора с этим бревнрм псевдопатриотом. Чует мое сердце, что это не последня помойка для какушонка.
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    korsun_skif
      korsun_skif, 03.02.2017 09:14
    +3
    M-E-S-S-E-R, 03.02.2017 09:11
    Коли комуняк прижали можливою кримінальною справою, то: "вертайся!" У Романа 2 варіанти: йти й доказувати профпридатність голами, або розвести і до того бомжуючих ніщебродів на кілька лям зелені! ...за моральний збиток

    И угробить свою карьеру. Ему нужно искать другой клуб и просить руководство Ла Лиги разрешение на трансфер.
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    seregka1991
    online
      seregka1991, 03.02.2017 09:20
    +5
    Та там 130 болел яростных. Срать на них. Ромыч все-таки мог бы прийти и хоть поиграть чуток. А вдруг его "перспектива" переростет наконец в нечто большее.
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    space1961
    online
    space1961, 03.02.2017 09:23
    +3
    odessa_mutter, 03.02.2017 09:13
    Блин, сколько же гимора с этим бревнрм псевдопатриотом. Чует мое сердце, что это не последня помойка для какушонка.
    откуда у тебя сердце? не смеши многоликий .))))))))))))
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    александр кравец
      александр кравец, 03.02.2017 09:27
    +9
    По любому Роме удачи !!!
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    globalist2017
    globalist2017, 03.02.2017 09:42
    -10
    Пусть Рома сделает лучше для всех - пойдет в АТО, и для Украины польза, и в СБУ Шеве не придется его приглашать.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 03.02.2017 09:51
    +4
    Снова всякая имперская шушара, получила по соплам, от цивилизованного мира.
    Причем не силовым форматом, а путем всеобщего порицания.
    И конечно для них ничего не дойдет, и они так и останутся на страже своих дохлых политических учений.
    Но радует, что здравый смысл и моральное общество, в наше время, все таки имеют более значимый вес, чем всякие импортные поребрики
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 03.02.2017 09:52
    +2
    odessa_mutter, 03.02.2017 09:13
    Блин, сколько же гимора с этим бревнрм псевдопатриотом. Чует мое сердце, что это не последня помойка для какушонка.

    твое сердце только чует только где боярышник дешевле, и санцкионочка вкуснее, балалаечник
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    A-68
      A-68, 03.02.2017 09:59
    0
    всрано вальєкано включив задню !!!!
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    diogendog
    online
      diogendog, 03.02.2017 09:59
    +2
    globalist2017, 03.02.2017 09:42
    Пусть Рома сделает лучше для всех - пойдет в АТО, и для Украины польза, и в СБУ Шеве не придется его приглашать.
    предлагаю для таких пользователей разработать флажочек 11.80.
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