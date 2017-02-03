Райо Вальекано предложил Зозуле вернуться

Ассоциация испанских футболистов совместно с Примерой и «Райо Вальекано» опубликовали официальное заявление в отношении ситуации с украинским нападающим «Бетиса» Романом Зозулей.

«Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и «Райо Вальекано» не намерены подаваться давлению. На встрече всех сторон было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Роман Зозуля, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до понедельника должен принять решение о своем будущем».