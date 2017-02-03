Райо Вальекано предложил Зозуле вернуться

Ассоциация испанских футболистов совместно с Примерой и «Райо Вальекано» опубликовали официальное заявление в отношении ситуации с украинским нападающим «Бетиса» Романом Зозулей.
«Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и «Райо Вальекано» не намерены подаваться давлению. На встрече всех сторон было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Роман Зозуля, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до понедельника должен принять решение о своем будущем».
Напомним, ранее мы сообщали о конфликте Романа Зозули с ультрас «Райо Вальекано».
Источник — Sport.ua
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На місці Романа - послав би це райо далеко.
И угробить свою карьеру. Ему нужно искать другой клуб и просить руководство Ла Лиги разрешение на трансфер.
Причем не силовым форматом, а путем всеобщего порицания.
И конечно для них ничего не дойдет, и они так и останутся на страже своих дохлых политических учений.
Но радует, что здравый смысл и моральное общество, в наше время, все таки имеют более значимый вес, чем всякие импортные поребрики
твое сердце только чует только где боярышник дешевле, и санцкионочка вкуснее, балалаечник
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