Роналдиньо стал послом Барселоны

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Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Лучкевичу следовало переходить в Динамо» 10:15 — Fan_Fan Для Лучика -- ахувертительный вариант ! Стандарт -- один из самых титулованных клубов Бельгии: 1... 10:15 — Fan_Fan Для Лучика -- ахувертительный вариант ! Стандарт -- один из самых титулованных клубов Бельгии: 1... 09:57 — M-E-S-S-E-R Ему папа-совковатник запретил!... А вообще, футболист сам волен выбирать... Главное, чтоб вырос к...

Антонио Конте отказался переезжать в Китай 10:06 — seregka1991 Конте хорош. Чем больше молодых сильных тренеров в Европе тем лучше.А новости про переход в Китай...

Крымчанка Ребрик просит разрешить ей выступать под нейтральным флагом 10:01 — germesus Сам здогадатися повинен хто так робить. Українці так не зроблять. 09:58 — germesus По ка.цап.ляндії рівняєш? Якщо самі ша.лав.итесь то це не означає що всі так роблять.