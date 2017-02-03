Роналдиньо стал послом Барселоны

Бразильская легенда Роналдиньо опробует себя в новой роли - посла «Барселоны».
- Роналдиньо станет частью проекта Legends, командой бывших игроков, которые будут путешествовать по всему миру. Мы надеемся, что они помогут глобализовать бренд «Барсы» и его ценности. Эти люди посетят клиники, примут участие в учебных сессиях и организационных мероприятиях, организованных клубом.
Источник — ТК Футбол
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