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Роналдиньо стал послом Барселоны

Легендарный футболист попробует себя в новой роли

  • 03.02.2017 08:33
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  • 1 комментария
Метки
ФК Гремио
© ФК Гремио
Бразильская легенда Роналдиньо опробует себя в новой роли - посла «Барселоны».
 
- Роналдиньо станет частью проекта Legends, командой бывших игроков, которые будут путешествовать по всему миру. Мы надеемся, что они помогут глобализовать бренд «Барсы» и его ценности. Эти люди посетят клиники, примут участие в учебных сессиях и организационных мероприятиях, организованных клубом.
 

Источник — ТК Футбол

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