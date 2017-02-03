Антонио Конте отказался переезжать в Китай

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался возглавить китайскую команду. Один из местных клубов предложил итальянцу контракт с зарплатой в 25 миллионов евро в год, но получил отказ.

Если бы Конте согласился и получил разрешение на переезд от руководства «Челси», то стал бы самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола. 47-летний специалист возглавил «Челси» в прошлом году и подписал контракт сроком до 2019 года.