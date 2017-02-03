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Антонио Конте отказался переезжать в Китай

Итальянский специалист отклонил предложение в размере 25-ти миллионов евро в год

  • 03.02.2017 08:27
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте
Главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался возглавить китайскую команду. Один из местных клубов предложил итальянцу контракт с зарплатой в 25 миллионов евро в год, но получил отказ. 
 
Если бы Конте согласился и получил разрешение на переезд от руководства «Челси», то стал бы самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола. 47-летний специалист возглавил «Челси» в прошлом году и подписал контракт сроком до 2019 года.
 

Источник — Euro-football

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