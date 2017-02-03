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Facebook заблокировал страницу Зозули

Официальная страница украинского форварда была взломана неизвестными

  • 03.02.2017 08:24
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Метки
ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля
Страница нападающего «Бетиса» и сборной Украины в Facebook была заблокирована по неизвестным причинам.
 
Судя по всему, страницу взломали или организовали массовые жалобы в Facebook.
 
Напомним, что ранее мы сообщали о конфликте, который произошел между Зозулей и фанатами новой команды украинца «Райо Вальекано».
 

Источник — Sport.ua

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