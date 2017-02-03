Артем ФРАНКОВ: «Испания - черная дыра для украинских футболистов»

- По Зозуле и его райовальекановской коллизии уже over 9000 раз произнесено и выписано всё что угодно, - пишет Артем Франков. - В первую очередь, на самом высоком выказано сочувствие и намерение бороться за его права (а сам игрок со своим представителем – что, совсем несмышленыши?) с применением артиллерии всех калибров вплоть до посла Украины в Испании (а он тут при чем?! Странно, что еще президента страны не привлекли). На мой взгляд, самое ценное и конкретное из всего этого – выступления главы испанской Лиги Хавьера Тебаса, который сказал, что если права футболиста нарушены, то Ла Лига обратится в суд и защитит их. Всё, я не понимаю, зачем еще что-то добавлять. Есть сомнения в правдивости его слов? Тогда так и скажите.

Что же касается моральной и прочей поддержки со стороны Федерации футбола, это замечательно, хорошо и наверняка радостно для футболиста, не чувствующего себя позабытым на оказавшейся резко негостеприимной чужбине, но я бы не хотел, чтобы мы перегибали политические палки и бросались заявлениями, способными задеть среди испанских инчас не только леваков, не говоря уж о поисках среди них агентов ФСБ. Более того, когда политика выпирает на первый план впереди футбола, как правило, ничего хорошего не происходит.

Однако вот каким вопросом задаюсь я по мотивам всего происшедшего. Предположим, что в свое время встал бы вопрос о переходе в «Райо» Паоло Ди Канио, мягко говоря, известного своими правыми взглядами. Стали бы протестовать фанаты «Луча древней долины» или смирили бы политическую гордыню – по причине уровня и известного итальянского форварда, его знаменитых лидерских качеств?! Не знаю, без гарантий. Но я очень боюсь того, что на фоне мы политического скандала мы забудем о других, весьма футбольных или не очень вещах:

1) Зозуля вместе со всеми провалил Евро, а теперь не сумел доказать свое право на место даже на скамейке испанского середняка; его патриотизм и связанные с ним дела не имеют никакого отношения к его уровню как футболиста и решению кадровых и тактических проблем сборной Украины; это не значит, что его нужно за такое наказывать, но это значит, что ему нужно очень и очень серьезно задуматься;

2) Федерация футбола уже сделала Роману царский подарок, скостив ему дисквалификацию за дикую выходку после матча с «Зарей» перед Евро – мало того что не дисквалифицировала его из сборной (я сам поддерживал это решение из совершенно практических соображений – нам нужны форварды, и к черту закон), так еще и ограничилась в итоге смешной дисквалификацией в три месяца, никак не повлиявшей на его карьеру! Поставьте себя на место иностранного специалиста или простого инча, который смотрит видео с прыжками Зозули на судей – как вы думаете, какого мнения иностранцы о нашей футбольной Фемиде, а заодно и самом Романе? Если сейчас ФФУ еще и в этом конфликте сумеет сыграть роль – нет слов. С Зозули и так была поляна, тогда будет две.

Ч-черт, черт, черт! О футболе всё время забываем, об игре, о реальных нуждах сборной! Напоминаю, что речь идет об аутсайдере испанской Сегунды… За что боремся, хорошо осознаете? Ну задавили завтра «Райо» угрозой штрафа (похоже, он и вправду должен Зозуле, если не в состоянии справиться с собственными фанатами и удовлетворить их запросы), ну успокоили ультрас, ну сыграл Зозуля пару матчей – дальше что? Радоваться, что форвард сборной Украины получил практику НА ЭТОМ УРОВНЕ?!

Чего мы хотим на самом деле?! Это вечный, такой простой на первый взгляд вопрос, на который в нашей сране крайне редко дают прямой и четкий ответ.

Тьфу ты. Как вспомню трансфер Хомченовского в «Понферрадину», после которой парень просто исчез с горизонта нашего футбола – а тут еще это! Испания в роли черной дыры для всех наших, кроме Артема Кравца – может быть, потому что в его случае больше всего думали не только о том, чтобы любой ценой свалить за границу, но и чтобы клуб подходил по определенным, в первую очередь игровым параметрам.

И вот еще – на светлое будущее и «ваще». В лице Романа Зозули, помимо всего прочего, не только наши, но и поддержавшие его испанцы защищают право человека иметь любые политические взгляды независимо от того, нравятся они фанатам какого-то клуба или нет. Внимание, вопрос: вы гарантируете, что вопрос политических взглядов того или иного футболиста не может возникнуть в Украине? Грубо говоря, мы вправе упрекать ультрас из Вальекаса, обзывая их люмпенами, понаехавшими и коммуняками, или наш девиз по жизни «А мене за що?!»? («Нам всё, врагам – закон».)

Дорогой Роман, я очень уважаю тебя за то, что ты сделал и делаешь, за то, как ты играл. И очень хочу безумно уважать тебя за то, как ты ИГРАЕШЬ. В первую голову – именно за это. Очень надеюсь, что ты и сам этого хочешь.

Надеюсь, что ситуация с клубом разрешится. Мне кажется, что выход в предоставлении Зозуле статуса свободного агента «Бетисом» и аннулирования визита в «Райо». Свободным агентом вполне можно быстро и качественно трудоустроиться.

Ну а агентам – урок на всю жизнь.