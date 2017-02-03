Сборная ветеранов Украины проведет два матча в Севилье

Любители футбола уже знают, что возглавляемая Анатолием Демьяненко команда звездных украинских футболистов прошлых лет в конце ноября успешно выступила в США, победив в турнире «Кубок Легенд», а в январе заняла второе место в Грузии на турнире памяти Давида Петриашвили. И вот, новый вызов для лучших игроков страны, на этот раз от ведущих испанских клубов.

При содействии ООО «Агробизнес» и Федерации футбола Украины на самом юге Пиренейского полуострова сборная Украины проведет два матча. 5-го февраля встретится с ветеранами ФК «Севилья», а на следующий день с ФК «Бетис». В Андалузии проживает одна из самых многочисленных украинских диаспор в Европе, встреча которой с лучшими украинскими футболистами станет настоящей отдушиной. Вход на оба матча будет свободным, а в качестве презентов для самых активных болельщиков сборная приготовила командные постеры.

«Для нашей страны важно поддерживать связь с украинцами по всему миру, — рассказывает организатор и куратор сборной Олег Собуцкий. — Футбол в этом может играть одну из ключевых ролей. Мы рады видеть всех любителей футбола на наших матчах, встречаемся с представителями диаспоры, общаемся на самые разные темы. Вы сами видите, какие громкие по футбольным меркам имена собраны в нашей команде. Хотя матчи носят дружеский характер, тренер Анатолий Демьяненко настраивает команду только на победу. Хотим порадовать зрителей красивой игрой и достойно представить Украину в дружественной нам стране».

Состав сборной Украины уже сейчас вызывает предвкушение у футбольных гурманов! Вратари Виталий Рева и Всеволод Романенко, полевые игроки Владимир Езерский, Сергей Беженар, Сергей Нагорняк, Вячеслав Свидерский, Мирон Маркевич, Дмитрий Пинчук, Андрей Оксимец, Эдуард Цихмейструк, Александр Венглинский, Александр Косырин, Сергей Назаренко, Вячеслав Шевчук, Виктор Мороз, Олег Собуцкий, Андрей Донец, Олег Шелаев и Виталий Самойлов. Отметим, что для только завершивших активную футбольную карьеру Сергея Назаренко и Вячеслава Шевчука отчетные выступления за ветеранскую сборную станут премьерными в карьере.

Весьма солидный состав подобрали и соперники. У «Севильи» около 20 игроков, среди них всем известные Карлос Марчена, ставший в составе сборной Испании чемпионом мира и Европы, Хуан Редондо, Антонито, Пако Галлардо и другие. Еще одной изюминкой визита в Севилью станет посещение украинской делегацией матча лидеров Примеры «Севилья» — «Вильярреал».

Что интересно, опыт противостояния команд Украины и Испании есть не только на уровне клубов и сборных, но и в ветеранском футболе. Менее месяца назад ветеранская сборная Украины уже встречалась со сборной Испании. Был очень интересный и драматичный поединок в групповом этапе турнира памяти Петриашвили, Украинцы в нем победили 3:2 (мячами отметились Цихмейструк, Донец и Пинчук), что в итоге помогло опередить испанцев в турнирной таблице.

Теперь с нетерпением ожидаем новых встреч с законодателями мод в мировом футболе последнего десятилетия. Есть прекрасная возможность пусть и дружественных встречах подтвердить высокий класс украинских мастеров мяча и путем футбольной дипломатии поставить акценты, что Украина является мирной, красивой страной, которая стремится занять достойное место в европейском сообществе.