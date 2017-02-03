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Президент Примеры: «Будем открывать уголовное дело по ситуации Зозули»

Хавьер Тебас прокомментировал возвращение Романа Зозули из «Райо Вальекано» в «Бетис»

  • 03.02.2017 08:02
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ФК Днепр. Роман Зозуля
© ФК Днепр. Роман Зозуля
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас дал свой комментарий ситуации, которая произошла с украинским нападающим Романом Зозулей.
 
- У нас был разговор с «Бетисом» и «Райо Вальекано» и утром в пятницу я встречаюсь с самим футболистом, - говорит Тебас. – Если в ходе этой встречи я выясню, что «Райо» незаконно обошелся с Зозулей, то наша позиция будет четкой: мы будем открывать уголовное дело. Мы не можем допустить, чтобы футболистов ограничивали в их правах. 
 
Если мы выясним, что Зозуля был вынужден покинуть «Райо Вальекано», то мы без колебаний подадим в суд. У нас существует свобода, поэтому нельзя оскорблять идеи ни одного человека. Нам нужно проявить терпение и соблюдать закон, нравится нам это или нет.
 

Источник — Sport.ua

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