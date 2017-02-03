Сельта не смогла обыграть Алавес в Кубке Испании

«Сельта» – «Алавес» - 0:0
Сельта: Альварес – Уго Мальо, Ронкалья, Кабрал (Серхи Гомес, 81), Кастро – Диас, Радоя, Васс (Гвидетти, 77), П. Эрнандес, Бонгонда (Систо, 69) — Аспас.
Алавес: Пачеко – Феменя, Федал, Лагуардия, Т. Эрнандес — Ману Гарсия, Маркус Льоренте, Токеро (Мендес, 63), Камараса (Ромеро, 84), Ибаи Гомес (Вигарай, 75) — Дейверсон .
Предупреждения: Бонгонда, 33 – Льоренте, 60, Камараса, 68.
Источник — Sport.ua
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