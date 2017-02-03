Сельта не смогла обыграть Алавес в Кубке Испании

Зрелище ужасное, как и травма.

Барбером стал Лугачёв, а на фото на главной странице Кирлик и все думают, что барбер это церковны...

не все это понимают, к сожалению

Болелы Штольни если не бздонут в сторону ДК, спокойно день не проживут. Комплекс неполноценности ...

Конечно, закончил карьеру один из великих футболистов - давайте не будем выделять новость жирным....

рашка наобещала лавэ и "условия для тренировок", а дала дисквал за допинг) все как обыч...

Думала что в раше житие будет лучше,скоро пойдёт от безденежья на понель.