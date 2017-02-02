Камерун пробивается в финал Кубка Африки

Камерун - Гана - 2:0
Голы: Нгаду-Нгаджи, 72, Бассогог, 90+3.
Камерун: Ондоа — Фаи, Тейку, Нгаду-Нгаджи, Ойонго — Сиани, Муканджо, Джум (Манджек, 77) — Бассогог, Тамбе (Абубакар, 73), Зуа.
Гана: Разак — Аффул, Бойе, Амартей, Ачимпонг — Атсу, Аква (Гьян, 76), Вакасо — Томас (Баду, 86), Джордан Айю, Андре Айю.
Предупреждение: Муканджо.
Источник — Sport.ua
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