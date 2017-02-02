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Денис БОЙКО: «Зная Зозулю, уверен, он справится с этой ситуацией»

Экс-партнер Романа Зозули поддержал футболиста в ситуации с «Бетисом»

  • 02.02.2017 23:08
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Денис БОЙКО: «Зная Зозулю, уверен, он справится с этой ситуацией»
Бывший партнер Романа Зозули по «Днепру» Денис Бойко поддержал своего товарища. 
 
- Много писать не буду... Хочу поддержать своего друга и просто хорошего человека и футболиста! - написал Бойко на своей странице в одной из социальных сетей. - Зная его характер, я уверен, что он справится с этой ситуацией!
 

Источник — Sport.ua

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