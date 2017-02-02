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Дмитрий БОГАЧЕВ: «Рад, что вышли из отпуска»

Капитан «Сум» Дмитрий Богачев рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 02.02.2017 22:26
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— Рад, что вышли с отпуска, была разная информация относительно будущего существования команды. Хорошо, что клубом заинтересовались люди, у которых серьезные намерения — и это главное. Мы все соскучились по футболу, по тренировкам. Сейчас все проходит в привычном режиме подготовительного этапа: селекция, ротация основы ,подбор новых игроков. Все делается для того, чтобы выполнить поставленную задача — занять не ниже шестого места в турнирной таблице. Сейчас все пытаются проявить себя, показать свои лучшие стороны.
 
— Как работается с новым тренерским штабом?
— До этого мне не приходилось работать с этими тренерами. Сейчас они наблюдают не только за теми, кто находится на просмотре, но и за нами, у кого контракт с ПФК «Сумы». Адаптируемся под режим и требования, которые ставит главный тренер. Это высококвалифицированные специалисты, за плечами у которых много опыта. Сейчас идет селекция, поэтому большинство тренировок являются игровыми. До зарубежного сбора у нас еще будут контрольные матчи, после которых тренеры решат, кто поедет с командой в Турцию. Из-за морозной погоды пока что работаем в залах педуниверситета и легкоатлетического манежа.
 
— Изменилось и руководство клуба. Как это повлияло на команду?
— Все сразу невозможно изменить, однако уже есть определенный прогресс — улучшились наши условия проживания и питания, когда будет определен состав команды — будут решаться вопросы с экипировкой и инвентарем для тренировок. У инвесторов амбициозные планы, чтобы все это воплотить в жизнь нужно время. Сейчас все постепенно меняется в лучшую сторону. Многое зависит от футболистов, и от того, какой уровень футбола они покажут.
 

Источник — ПФК Сумы

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