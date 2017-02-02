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Воспитанник Шахтера перешел в Факел

Украинский форвард Александр Касьян вернулся в воронежский «Факел»

  • 02.02.2017 21:13
  • 877 просмотров
  • 1 комментария
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Воспитанник Шахтера перешел в Факел
Детали сделки не разглашаются. В официальном сообщении отмечается только, что Касьян подписал контракт с Факелом, куда переходит на правах свободного агента, ведь накануне расторг свое трудовое соглашение с Томью.
 
В первой части сезона Касьян провел за Томь 12 матчей в РФПЛ, голов не забивал. В связи с невыплатой заработной платы, форвард обратился в палату разрешения споров РФС и через нее добился разрыва контракта с сибирским клубом.
 
Напомним, Александр Касьян является воспитанником донбасского футбола. Свои первые шаги в этой игре делал в мариупольском Ильичевце, после чего переехал в академию Шахтера.
 
Впрочем, пробиться в основу Шахтера Касьян не смог и в 2012 году покинул клуб, перейдя в Карпаты. Но и во Львове карьера у Касьяна не заладилась, после чего он выступал в клубах преимущественно российского Первого дивизиона — Томи, Химике и Факеле. В воронежском клубе Касьян провел сезон-2015/16.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    Anton Semchishin
    online
      Anton Semchishin, 02.02.2017 21:28
    +1
    Как воспитанник ДОНБАССКОГО футбола, ненавижу, когда академии донецкой области Украины, выделяют в какое-то особое ДОНБАССКОЕ подразделение.
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