Воспитанник Шахтера перешел в Факел

Детали сделки не разглашаются. В официальном сообщении отмечается только, что Касьян подписал контракт с Факелом, куда переходит на правах свободного агента, ведь накануне расторг свое трудовое соглашение с Томью.

В первой части сезона Касьян провел за Томь 12 матчей в РФПЛ, голов не забивал. В связи с невыплатой заработной платы, форвард обратился в палату разрешения споров РФС и через нее добился разрыва контракта с сибирским клубом.

Напомним, Александр Касьян является воспитанником донбасского футбола. Свои первые шаги в этой игре делал в мариупольском Ильичевце, после чего переехал в академию Шахтера.

Впрочем, пробиться в основу Шахтера Касьян не смог и в 2012 году покинул клуб, перейдя в Карпаты. Но и во Львове карьера у Касьяна не заладилась, после чего он выступал в клубах преимущественно российского Первого дивизиона — Томи, Химике и Факеле. В воронежском клубе Касьян провел сезон-2015/16.