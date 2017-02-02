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Верес переиграл ФК Львов

Представитель Первой лиги отправил в ворота любителей два гола

  • 02.02.2017 20:54
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Верес переиграл ФК Львов
Перволиговый «Верес» из Ровно во Львове на стадионе «Сокол» в контрольном матче разобрался с любительским ФК «Львов».
 
Заключительный контрольный матч этого сбора подопечные Владимира Мазяра проведут уже завтра, 3 февраля. Опять-таки на стадионе «Сокол» во Львове они встретятся с полуфиналистом Кубка Украины МФК «Николаев». Начало игры в 13:00, сообщает официальный сайт ровенского клуба.
 
Товарищеский матч
 
«Верес» — ФК «Львов» — 2:0
Голы: Игрок на просмотре (1:0). Игрок на просмотре (2:0).
 

Источник — MatchDay

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