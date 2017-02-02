ФИФА дисквалифицировал Чалханоглу до конца сезона

Футболіст збірної Туреччини та леверкузенського «Байєра» Хакан Чалханоглу у цьому сезоні більше не зіграє. ФІФА звинуватила турецького футболіста у порушенні в трансферах.

У 2011 році Хакан належав «Карлсрує». Тоді узгодив контракт з «Трабзонспором», але у підсумку перейшов до складу німецького «Гамбурга». Саме тут ФІФА помітила порушення і виписала футболісту «Байєра» дискваліфікацію терміном на чотири місяці, повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

У поточному сезоні Чалханоглу є основним гравцем «фармацевтів», відігравши в колективі 15 матчів німецького чемпіонату, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.