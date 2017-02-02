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ФИФА дисквалифицировал Чалханоглу до конца сезона

Турецкий футболист нарушил правила перехода в клуб

  • 02.02.2017 20:47
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Футболіст збірної Туреччини та леверкузенського «Байєра» Хакан Чалханоглу у цьому сезоні більше не зіграє. ФІФА звинуватила турецького футболіста у порушенні в трансферах.
 
У 2011 році Хакан належав «Карлсрує». Тоді узгодив контракт з «Трабзонспором», але у підсумку перейшов до складу німецького «Гамбурга». Саме тут ФІФА помітила порушення і виписала футболісту «Байєра» дискваліфікацію терміном на чотири місяці, повідомляє офіційний сайт Бундесліги.
 
У поточному сезоні Чалханоглу є основним гравцем «фармацевтів», відігравши в колективі 15 матчів німецького чемпіонату, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.
 

Источник — 1927

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