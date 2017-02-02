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Дуглас Коста хочет быть похожим на Рибери

Вингер Баварии Дуглас Коста признался, что ему импонирует манера игры Франка Рибери

  • 02.02.2017 20:19
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Дуглас Коста хочет быть похожим на Рибери
При этом бразилец назвал француза своим другом и отметил, что получает от Франка множество ценных советов.
 
«Я пытаюсь делать то же, что делает для Баварии Рибери, потому что он является той фигурой, с которой я беру пример», — приводит слова Косты Omnisport.
 
«Рибери — мой друг, который дает мне много советов. Мы часто общаемся с ним и это очень хорошо».
 
«Мюнхен — очень хороший город. Я уже полностью адаптировался в Баварии. Конечно, Пеп Гвардиола, который приглашал меня сюда, очень помог мне и дал этот шанс, но при Карло Анчелотти я также нашел свое место в команде».
 
В нынешнем сезоне в активе Косты 13 матчей в Бундеслиге и 3 гола в них.
 

Источник — Шахта

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