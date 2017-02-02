Дуглас Коста хочет быть похожим на Рибери

При этом бразилец назвал француза своим другом и отметил, что получает от Франка множество ценных советов.

«Я пытаюсь делать то же, что делает для Баварии Рибери, потому что он является той фигурой, с которой я беру пример», — приводит слова Косты Omnisport.

«Рибери — мой друг, который дает мне много советов. Мы часто общаемся с ним и это очень хорошо».

«Мюнхен — очень хороший город. Я уже полностью адаптировался в Баварии. Конечно, Пеп Гвардиола, который приглашал меня сюда, очень помог мне и дал этот шанс, но при Карло Анчелотти я также нашел свое место в команде».

В нынешнем сезоне в активе Косты 13 матчей в Бундеслиге и 3 гола в них.