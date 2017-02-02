Ярослав КРУЧЕК: «Микицею грозит 4 года дисквалификации»

Накануне в ФФУ должны были рассматривать дело игрока «Александрии» Станислава Микицея. Напомним, в его допинг-пробе после матча 18 тура чемпионата Украины обнаружили триметодизин. Этот препарат применяют как метаболический стимулятор для сердечно-сосудистых заболеваний. Микицей имел шанс озвучить свою позицию и дать объяснения, но попросил время, чтобы собрать доказательства. Поэтому в этом деле пауза продлится как минимум до 10-го февраля. За подробностями мы обратились в антидопинговый национальный центр Украины.
Ярослав Кручек, заместитель директора над НАДЦ:
- Комментариев по конкретному случаю много сейчас быть не может, потому что спортсмену необходимо время, чтобы представить свою позицию. Кратко могу сказать, что есть факт нарушения антидопинговых правил, который предусматривает санкцию по умолчанию в диапазоне до 4 лет. Может быть и меньше – от двух. Возможно, мы не знаем каких-то фактов, которые могут оправдать атлета. Пока есть факт нарушения и временного отстранения спортсмена от соревнований. Следующая информация обычно – это решение по делу.
Источник — ТК Футбол
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