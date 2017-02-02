ОФИЦИАЛЬНО: Валерий Бондаренко - игрок Александрии

Валерій Бондаренко став першим новачком ФК «Олександрія», який поповнив ряди нашої команди в зимове міжсезоння. Вихованець київського «Арсеналу». Виступав за команди: «Арсенал» (Київ) та «Скала» (Стрий). В нинішньому сезоні за «Скалу» в першій лізі провів 19 матчів і забив 2 голи.
Контракт футболіста розраховано до кінця травня 2019 року.
Бондаренко Валерій Сергійович
Амплуа: Захисник
Національність: Україна
Дата народження: 03.02.1994
Источник — ФК Александрия
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