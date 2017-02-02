Карпаты отправились на второй сбор в Турцию

У четвер по обіді львівські «Карпати» вирушили до Туреччини на другі закордонні збори. Протягом двох тижнів команда Олега Дулуба тренуватиметься на вже звичних полях, а також проведе шість спарингів.



ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР «ЛЕВІВ» УЗЯВ З СОБОЮ ТАКИХ ГРАВЦІВ:



• ВОРОТАРІ: Роман Мисак, Євген Боровик, Роман Підківка, Іван Сілецький,



• ЗАХИСНИКИ: Денис Мірошніченко, Євген Зубейко, Іван Лобай, Андрій Нестеров, Андрій Маркович, Крістіан Пас, Олексій Дитятьєв.



• ПІВЗАХИСНИКИ: Назар Вербний, Амбросій Чачуа, Дмитро Кльоц, Артем Філімонов, Ігор Худоб’як, Павло Ксьонз, Максим Грисьо, Тарас Завійський,



• НАПАДНИК: Віктор Хомченко.



Також з командою відправились троє футболістів, які знаходяться на перегляді. А вже найближчим часом до карпатівців приєднається нападник Олексій Гуцуляк.



Щодо спарингів, то, попередньо заплановано, що 8 лютого «зелено-білі» зіграють два матчі проти солігорського «Шахтаря». Одразу три матчі на «левів» чекатимуть 11 лютого. Суперниками стануть два склади мінського «Динамо», а також «Раднік» з Боснії та Герцеговини. Один з цих спарингів проведе молодіжна команда «Карпат», два – основна.



Черговий матчдей запланований на 14 лютого. Цього дня підопічні Олега Дулуба зіграють два завершальні спаринги проти команд з Данії. Спершу «леви» поміряються силами із «Вейле», а потім із «Фремад Амагер».



Після цих спарингів «Карпати» повернуться додому, де й пройде завершальний етап підготовки до стартового матчу 2017 року проти одеського «Чорноморця».