Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Карпаты отправились на второй сбор в Турцию

Львовяне проведут ряд спаррингов

  • 02.02.2017 18:42
  • 535 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

У четвер по обіді львівські «Карпати» вирушили до Туреччини на другі закордонні збори. Протягом двох тижнів команда Олега Дулуба тренуватиметься на вже звичних полях, а також проведе шість спарингів.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР «ЛЕВІВ» УЗЯВ З СОБОЮ ТАКИХ ГРАВЦІВ:

• ВОРОТАРІ: Роман Мисак, Євген Боровик, Роман Підківка, Іван Сілецький,

• ЗАХИСНИКИ: Денис Мірошніченко, Євген Зубейко, Іван Лобай, Андрій Нестеров, Андрій Маркович, Крістіан Пас, Олексій Дитятьєв.

• ПІВЗАХИСНИКИ: Назар Вербний, Амбросій Чачуа, Дмитро Кльоц, Артем Філімонов, Ігор Худоб’як, Павло Ксьонз, Максим Грисьо, Тарас Завійський,

• НАПАДНИК: Віктор Хомченко.

Також з командою відправились троє футболістів, які знаходяться на перегляді. А вже найближчим часом до карпатівців приєднається нападник Олексій Гуцуляк.

Щодо спарингів, то, попередньо заплановано, що 8 лютого «зелено-білі» зіграють два матчі проти солігорського «Шахтаря». Одразу три матчі на «левів» чекатимуть 11 лютого. Суперниками стануть два склади мінського «Динамо», а також «Раднік» з Боснії та Герцеговини. Один з цих спарингів проведе молодіжна команда «Карпат», два – основна.

Черговий матчдей запланований на 14 лютого. Цього дня підопічні Олега Дулуба зіграють два завершальні спаринги проти команд з Данії. Спершу «леви» поміряються силами із «Вейле», а потім із «Фремад Амагер».

Після цих спарингів «Карпати» повернуться додому, де й пройде завершальний етап підготовки до стартового матчу 2017 року проти одеського «Чорноморця».

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.