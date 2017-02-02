КРАВЧЕНКО: «Уже собрал чемоданы в Бельгию, но трансфер сорвался»

Полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал о причинах срыва своего трансфера в бельгийский «Стандард».
— На ваш взгляд, Лучкевич станет последней потерей «Днепра» нынешней зимой?
— Вполне возможно, поскольку в Европе трансферное окно закрылось, а уезжать в Казахстан или еще куда-то на Восток, думаю, нет смысла.
— Почему вы не уехали в Бельгию вместе с Лучкевичем?
— Не сложилось. Можно сказать, я уже собрал чемоданы, но в последний момент выяснилось, что сорвался трансфер одного исполнителя «Стандарда» в английский «Фулхэм», на место которого я должен был прийти.
— Теперь все мысли только о «Днепре»?
— Конечно. Надеюсь, к возобновлению чемпионата нам удастся подойти в полной боевой готовности.
Источник — MatchDay
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