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КРАВЧЕНКО: «Уже собрал чемоданы в Бельгию, но трансфер сорвался»

«Стандард» не смог продать своего игрока в «Фулхэм», на место которого претендовал украинец

  • 02.02.2017 11:23
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ФК Днепр. Сергей Кравченко
© ФК Днепр. Сергей Кравченко

Полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал о причинах срыва своего трансфера в бельгийский «Стандард».

— На ваш взгляд, Лучкевич станет последней потерей «Днепра» нынешней зимой?
— Вполне возможно, поскольку в Европе трансферное окно закрылось, а уезжать в Казахстан или еще куда-то на Восток, думаю, нет смысла.

— Почему вы не уехали в Бельгию вместе с Лучкевичем?
— Не сложилось. Можно сказать, я уже собрал чемоданы, но в последний момент выяснилось, что сорвался трансфер одного исполнителя «Стандарда» в английский «Фулхэм», на место которого я должен был прийти.

— Теперь все мысли только о «Днепре»?
— Конечно. Надеюсь, к возобновлению чемпионата нам удастся подойти в полной боевой готовности.

Источник — MatchDay

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