ОФИЦИАЛЬНО: Кристиан Пас стал игроком Карпат

21-річний аргентинський захисник Крістіан Пас та львівські «Карпати» уклали орендну угоду з правом викупу терміном на півроку. Попереднім клубом Крістіана був аргентинський «Темперлей», в якому він провів 4 матчі.

Номінально Крістіан є центральним оборонцем, правша. Ближче познайомитися із львівською командою, аргентинець зможе уже сьогодні, адже разом із «зелено-білими» він вирушить на другі зимові збори до Туреччини.