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ОФИЦИАЛЬНО: Кристиан Пас стал игроком Карпат

Контракт с правом выкупа подписан на полгода

  • 02.02.2017 11:05
  • 414 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Карпаты. Кристиан Пас
© ФК Карпаты. Кристиан Пас
21-річний аргентинський захисник Крістіан Пас та львівські «Карпати» уклали орендну угоду з правом викупу терміном на півроку. Попереднім клубом Крістіана був аргентинський «Темперлей», в якому він провів 4 матчі. 
 
Номінально Крістіан є центральним оборонцем, правша. Ближче познайомитися із львівською командою, аргентинець зможе уже сьогодні, адже разом із «зелено-білими» він вирушить на другі зимові збори до Туреччини.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 02.02.2017 11:18
    +1
    Карпати навчились заробляти капусту? Ще б у спортивному плані до рівня єврокубків підтягнулися, а то вирощують усіх на продаж!
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 02.02.2017 11:19
    -1
    Судячи з прізвища - він мав би бути плеймейкером, а не оборонцем.
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