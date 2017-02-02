Пеп ГВАРДИОЛА: «Отрыв от Челси слишком большой»

Тренер «горожан» Пеп Гвардиола считает, что ключом к победе над «Вест Хэмом» было эффективное использование голевых моментов с начала матча.

«Главное, что отличало сегодняшний матч – это эфективное использование всех голевых моментов, - сказал наставник «горожан» в послематчевом интервью. – Мы реализовали первый голевой момент, а затем второй.

Матч не был выигран после второго гола, но бороться за победу стало легче. Однако до совершенства нам ещё далеко.

Сейчас хорошее время для команды: в субботу мы выиграли матч со счётом 3:0, а сегодня в гостях одержали победу 4:0 и выступили очень хорошо.

Конечно, есть ещё много аспектов игры, которые требуют улучшения, но сегодня мы действовали правильно, а форварды были решительны и эффективны. Мы создали много острых моментов, я очень доволен матчем».

В результате победы над «Вест Хэм Юнайтед» «горожане» сократили отрыв от лидера турнирной таблицы «Челси» на два очка, но Гвардиола считает, что соперников разделяет большое расстояние: «Отрыв слишком большой (10 очков). Только «Челси» может проиграть Премьер-лигу, а мы будем бороться за место в Лиге чемпионов до последнего. Нас окружают сильные команды, но мы намерены быть среди сильнейших».

19-летний Габриэл Жезус, сделавший голевую передачу на Кевина де Брёйне и забивший третий гол матча, поделился своими впечатлениями о выступлении на стадионе «Олимпийский»: «Я привык забивать много голов, но мне также нравится делать голевые передачи: всегда рад помочь команде!

Я быстро осваиваюсь в «Манчестер Сити», «горожане» мне здорово помогают, и клуб всячески поддерживает, так что я очень доволен».