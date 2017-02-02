БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Каждую игру воспринимаю как финал»

Нападающий «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук поделился эмоциями о товарищеского матча с «Ольяненсе», в котором аргентинец отличился хет-триком.

– Я очень рад, что удалось забить три мяча! И хорошо, что команда побеждает, – для меня это самое главное. Не имеет значения, кто у нас в соперниках, и даже если игра товарищеская, я все равно очень счастлив.



– Показалось, что «горняки» не испытывали особых проблем. Это так?

– Знаете, каждый поединок сложен, но всегда все в наших руках, все зависит только от нас. Могу сказать, что доволен победой. Я всегда воспринимаю каждую игру как финал и отдаю все силы на поле.



– Ты провел на поле все 90 минут. Уже готов к таким нагрузкам?

– Ничего страшного, я чувствую себя в «Шахтере» все лучше и лучше с каждым днем. Тренер доверяет мне, ставит меня на матчи, и я надеюсь играть все больше времени, прибавлять и продолжать в том же духе.