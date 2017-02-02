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Верес планирует усилиться воспитанником киевского Динамо

«Народный клуб» просматривает Евгения Морозенко

  • 02.02.2017 10:14
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dynamo.kiev.ua. Евгений Морозенко
© dynamo.kiev.ua. Евгений Морозенко

«Верес» просматривает воспитанника киевского «Динамо» Евгения Морозенко. 25-летний хавбек уже принял участие в товарищеском матче в составе ровенской команды против Руха (Винники).

На клубном уровне Морозенко выступал за чешский «Слован», «Александрию», а также «Динамо 2».

Последним клубом украинского полузащитника была грузинская «Гурия», в которой Морозенко сыграл 22 матча, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

Источник — Динамомания

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