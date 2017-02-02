Верес планирует усилиться воспитанником киевского Динамо

«Верес» просматривает воспитанника киевского «Динамо» Евгения Морозенко. 25-летний хавбек уже принял участие в товарищеском матче в составе ровенской команды против Руха (Винники).
На клубном уровне Морозенко выступал за чешский «Слован», «Александрию», а также «Динамо 2».
Последним клубом украинского полузащитника была грузинская «Гурия», в которой Морозенко сыграл 22 матча, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.
Источник — Динамомания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.