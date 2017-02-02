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Аренда стадиона Металлист обойдется Шахтеру в 200 тыс. грн за матч

Дончане будут делись арену с местной командой «Металлист 1925»

  • 02.02.2017 10:05
  • 629 просмотров
  • 2 комментария
Метки
112.ua. ОСК «Металлист»
© 112.ua. ОСК «Металлист»

Донецкий «Шахтер» будет платить около 200 тысяч гривен за каждый сыгранный матч на стадионе «Металлист», примерно столько же, сколько и во Львове.

Делить поле стадиона «горнякам» придется с местной командой «Металлист 1925», которая сейчас выступает на аматорском уровне и готовится к переходу на профессиональный.

Напомним, ранее «Шахтер» официально подтвердил проведение всех домашних матчей 2017 года в Харькове.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    doktor09
      doktor09, 02.02.2017 10:51
    +4
    Это нормально-8 тыс баксов. А ведь Доп и Гепа, в своё время требовали с Ярославского аж 63 тыс баксов...Ну не уроды!
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    уух
    online
      уух, 02.02.2017 11:02
    -1
    Делить поле стадиона «горнякам» придется с местной командой «Металлист 1925»
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    а Металлист имени С. Курченко где играет?
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