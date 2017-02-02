Аренда стадиона Металлист обойдется Шахтеру в 200 тыс. грн за матч

Донецкий «Шахтер» будет платить около 200 тысяч гривен за каждый сыгранный матч на стадионе «Металлист», примерно столько же, сколько и во Львове.
Делить поле стадиона «горнякам» придется с местной командой «Металлист 1925», которая сейчас выступает на аматорском уровне и готовится к переходу на профессиональный.
Напомним, ранее «Шахтер» официально подтвердил проведение всех домашних матчей 2017 года в Харькове.
Источник — Сегодня Спорт
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а Металлист имени С. Курченко где играет?
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