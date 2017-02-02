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Модрич рискует пропустить матч с Сельтой

Хорватский полузащитник не успеет восстановиться после повреждения, полученного в матче с «Малагой»

  • 02.02.2017 08:59
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realmadrid.ru, Лука Модрич
© realmadrid.ru, Лука Модрич

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич, по всей вероятности, не сможет сыграть в матче 21-го тура Ла Лиги против «Сельты»: с того момента, как игрок 21 января покинул поле в матче с «Малагой» из-за проблем с приводящей мышцей, он ещё ни разу не работал с мячом на тренировках, и сегодня Модрич занимался по индивидуальному плану в тренажёрном зале.

В отсутствие Модрича на его позиции наиболее успешно действовал его соотечественник Матео Ковачич. Впрочем, бывшего игрока «Тоттенхэма» также могут заменить Иско, Хамес Родригес и Марко Асенсио. В нынешнем сезоне Модрич из-за травмы колена уже успел пропустить матчи против «Эйбара», «Бетиса», «Атлетика» и «Алавеса» в Ла Лиге и два поединка с варшавской «Легией» в Лиге Чемпионов.

Другой центральный полузащитник «Реала» Тони Кроос пропустит игру с «Сельтой» из-за дисквалификации. Таким образом, перед воскресным матчем Зинедину Зидану явно придется поломать голову над построением полузащиты.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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