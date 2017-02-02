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Артур Карноза может стать игроком казахстанского клуба

Украинский футболист находится на просмотре в «Окжетпесе»

  • 02.02.2017 08:28
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dynamo.kiev. Артур Карноза
© dynamo.kiev. Артур Карноза

Украинский полузащитник Артур Карноза, который в зимнее межсезонье покинул львовские «Карпаты», может продолжить карьеру в Казахстане.

Сейчас 26-летний хавбек находится на просмотре в «Окжетпесе».

Ранее сообщалось, что интерес к Карнозе проявляет польский клуб «Заглембе».

Источник — Динамомания

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