Артур Карноза может стать игроком казахстанского клуба

Украинский полузащитник Артур Карноза, который в зимнее межсезонье покинул львовские «Карпаты», может продолжить карьеру в Казахстане.
Сейчас 26-летний хавбек находится на просмотре в «Окжетпесе».
Ранее сообщалось, что интерес к Карнозе проявляет польский клуб «Заглембе».
Источник — Динамомания
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