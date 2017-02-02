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Питер Крауч забил 100-й гол в АПЛ

Нападающий «Стока» вписал свое имя в историю

  • 02.02.2017 08:15
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sporf.com. Питер Крауч
© sporf.com. Питер Крауч

Форвард «Сток Сити» Питер Крауч забил свой 100-й мяч в АПЛ. Случилось это в матче Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).

Бывший форвард сборной Англии стал 26-и игроком в истории АПЛ, которому удалось сделать подобное. Более того, Крауч стал самым возрастным игроком, достигшим этой отметки.

36-летний ветеран за свою карьеру успел поиграть в АПЛ за «Астон Виллу», «Саутгемптон», «Ливерпуль», «Портсмут», «Тоттенхэм» и «Сток Сити».

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