Питер Крауч забил 100-й гол в АПЛ

Форвард «Сток Сити» Питер Крауч забил свой 100-й мяч в АПЛ. Случилось это в матче Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).
Бывший форвард сборной Англии стал 26-и игроком в истории АПЛ, которому удалось сделать подобное. Более того, Крауч стал самым возрастным игроком, достигшим этой отметки.
36-летний ветеран за свою карьеру успел поиграть в АПЛ за «Астон Виллу», «Саутгемптон», «Ливерпуль», «Портсмут», «Тоттенхэм» и «Сток Сити».
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