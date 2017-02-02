Кубок Африки. 1/2 финала
Буркина-Фасо – Египет – 1:1
Голы: 0:1 – 66 Салах, 1:1 – 73 Бансе.
Буркина-Фасо – Коффи, Дайо, Кулибали, Яго, Коне, Туре, Каборе, Накульма, Бансе (Траоре, 103), Траоре, Траоре (Диавара, 80).
Египет – Эль-Хадари, Габер, Хегази, Фатхи, Кахраба (Уарда, 74), Салах, Эль-Саид, Хамед, Трезеге (Собхи, 85), Салах, Аль-Мухаммади (Габер, 107).
Предупреждения: Фатхи (40), Кахраба (54), Траоре (86), Яго (98).
В финальном поединке турнира Египет сыграет с победителем второго полуфинала, в котором померяются силами Камерун и Гана.
Источник — Sport.ua
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