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КАН-2017. Египет одолел Буркина-Фасо в серии пенальти

В основное и добавленное время матча команды забили по одному голу

  • 02.02.2017 07:12
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espnfc.com
© espnfc.com

Кубок Африки. 1/2 финала

Буркина-Фасо – Египет – 1:1
Голы: 0:1 – 66 Салах, 1:1 – 73 Бансе.

Буркина-Фасо – Коффи, Дайо, Кулибали, Яго, Коне, Туре, Каборе, Накульма, Бансе (Траоре, 103), Траоре, Траоре (Диавара, 80).
Египет – Эль-Хадари, Габер, Хегази, Фатхи, Кахраба (Уарда, 74), Салах, Эль-Саид, Хамед, Трезеге (Собхи, 85), Салах, Аль-Мухаммади (Габер, 107).

Предупреждения: Фатхи (40), Кахраба (54), Траоре (86), Яго (98).

В финальном поединке турнира Египет сыграет с победителем второго полуфинала, в котором померяются силами Камерун и Гана.

Источник — Sport.ua

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