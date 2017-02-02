odiniznashix, 01.02.2017 22:43 А если бы я был царем ФИФА, то разрешил бы судьям носить пистолеты...

Ну хоть есть шанс стать героем(посмертно), хоть какой-то толк будет.

Вот потому, поребрик, что европейцы все понимают, на твою страну и наложены санкции...

Ну это вообще эталон деревообрабатывающей промышленности. Этим он даже немцев поразил. Во как. :-...

Федя следующий