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Рома вырывает путевку в полуфинал кубка Италии

Франческо Тотти забил пенальти на последних секундах матча и принес победу своей команде

  • 01.02.2017 23:59
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«Рома» – «Чезена» - 2:1
Голы:  1:0 – 68 Джеко,  1:1 – 73 Гарритано,  2:1 – 90, пенальти Тотти.

«Рома» – Алиссон, Манолас, Жезус (Наингголан, 46), Мариу Руй, Рюдигер, Перотти (Джеко, 21), Паредес, Эль-Шаарави (Эмерсон, 82), Стротман, Бруно Перес, Тотти.
«Чезена» – Альярди, Риджоне, Лиджи, Ренцетти, Пертиконе, Лариби (Гарритано, 57), Коне, Витале, Бальцано, Чиано (Кокко, 73), Родригес (Панико, 86).

Предупреждения: Лариби (44), Гарритано (69), Родригес (84), Манолас (90)

Источник — Sport.ua

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