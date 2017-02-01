Рома вырывает путевку в полуфинал кубка Италии

«Рома» – «Чезена» - 2:1
Голы: 1:0 – 68 Джеко, 1:1 – 73 Гарритано, 2:1 – 90, пенальти Тотти.
«Рома» – Алиссон, Манолас, Жезус (Наингголан, 46), Мариу Руй, Рюдигер, Перотти (Джеко, 21), Паредес, Эль-Шаарави (Эмерсон, 82), Стротман, Бруно Перес, Тотти.
«Чезена» – Альярди, Риджоне, Лиджи, Ренцетти, Пертиконе, Лариби (Гарритано, 57), Коне, Витале, Бальцано, Чиано (Кокко, 73), Родригес (Панико, 86).
Предупреждения: Лариби (44), Гарритано (69), Родригес (84), Манолас (90)
Источник — Sport.ua
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