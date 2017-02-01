Кубок Испании: «Барселона» в гостях побеждает «Атлетико»

В полуфинале судьба свела две сильнейшие команды, которые остались в Кубке Испании. Первый матч на «Висенте Кальдерон» вышел богатым на события, что, возможно, и сыграло злую шутку с «атлетами».

Команда Диего Симеоне вышла с пятью номинальными защитниками. Дон Диего пытался укрепить центральный плацдарм, но мяч у «атлетов» в первом тайме плохо держался, а переход из обороны в атаку далеко не всегда был хорошим. А «Барселона» еще и забивала. Первый гол сделали Маскерано и Суарес. Первый отобрал мяч в центре поля, красиво сыграв в подкате, а Луис на широком шаге убежал от Година и Савича и переиграл один в один вратаря Мойя. 0:1. После первого гола мало что изменилось в поле: много борьбы, мало моментов у ворот, максимум интенсивности. Но Месси смог соорудить гол практически из ничего: принял мяч после паса от Ракитича с фланга, подумал, обыграл и зарядил метров с 23-х в дальний угол. От штанги мяч влетел в ворота.

«Барселона» полностью контролировала ход встречи, но после замены Врсалько на Торреса «атлеты» заиграли более конкретно в атаке. «Барса» наоборот - сдала позиции именно при завершении. В итоге Гризманн отыграл один гол: Габи навесил из глубины со штрафного, последовала скидка от Година и завершение головой от Антуана. 1:2. «Атлеты» далеко не сразу ринулись добыть ничью, но в конце встречи имели достаточно возможностей. Пару раз грубо ошибся вратарь «Барселоны» Силессен, но своими шансами хозяева поля не воспользовались.

В очень динамичной зрелищной игре «Барселона» добывает минимальную победу. Через неделю «матрасники» попытаются отыграться на «Камп Ноу».

«Атлетико Мадрид» - «Барселона» - 1:2

Антуан Гризманн, 59 - Луис Суарес, 7, Лионель Месси, 33

«Атлетико Мадрид»: Мигель-Анхель Мойя, Диего Годин, Стефан Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Габи, Сауль Ньигес (Николас Гайтан, '59), Хорхе Коке, Антуан Гризманн, Янник Феррейра-Карраско (Кевин Гамейро, '70), Шиме Врсалько (Фернандо Торрес, '46)

«Барселона»: Яспер Силлессен, Жерар Пике, Андре Гомеш (Рафинья, '72), Самюэль Юмтити, Хавьер Маскерано, Хорди Альба, Иван Ракитич (Денис Суарес, '58), Серхи Роберто, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар

Сауль Ньигес, 31. Стефан Савич, 39. Антуан Гризманн, 75. Габи, 84. Хуанфран, 92. - Лионель Месси, 90. Неймар, 64. Хавьер Маскерано, 91.