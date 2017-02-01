Сток Сити и Эвертон сильнейшего не определили

В інтересах совєтів дискредитовувати українських патріотів та стравлювати між собою своїх колишні...

Перед Гаагой отвечать будут лишь те, у кого даже их национальность чертовски синонимична с вышена...

Ну, то, что Циганюк - это сраный чмошник, это и так все знают.