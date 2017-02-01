Сток Сити и Эвертон сильнейшего не определили

«Сток Сити» – «Эвертон» - 1:1
Голы: 1:0 – 7 Крауч, 1:1 – 39, автогол Шоукросс.
«Сток Сити» – Грант, Бардсли, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Адам, Афеллай, Аллен (Берахино, 67), Уэлан, Арнаутович (Нгой, 89), Крауч.
«Эвертон» – Роблес, Коулмэн, Холгейт (Маккарти, 46), Фунес Мори, Бейнс, Баркли, Шнайдерлин, Миральяс (Лукман, 69), Дэвис, Уильямс, Лукаку.
Предупреждение: Бардсли (81).
«Манчестер Юнайтед» – «Халл» - 0:0
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Валенсия, Рохо, Джонс (Смоллинг, 55), Блинд, Эррера, Кэррик (Руни, 46), Погба, Мхитарян (Мата, 62), Рэшфорд, Ибрагимович.
«Халл» – Якупович, Доусон, Робертсон, Таймон (Раноккия, 66), Магуайр, Мейлер, Хаддлстоун, Эвандро (Эльабделлауи, 72), Маркович, Клукас, Ньяссе (Эрнандес, 69).
Предупреждения: Ньяссе (13), Клукас (79), Маркович (81), Руни (84), Мейлер (89).
Источник — Sport.ua
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