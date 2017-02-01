Манчестер Сити на выезде разгромил Вест Хэм

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити» - 0:4
Голы: 0:1 – 17 де Брюйне, 0:2 – 21 Сильва, 0:3 – 39 Габриэл Жезус, 0:4 – 67, пенальти Туре.
«Вест Хэм» – Рэндолф, Рид, Крессуэлл, Байрэм, Фонте, Обианг (Снодграсс, 64), Нобл, Лансини, Антонио, Фегули (Фернандеш, 64), Кэрролл (Флетчер, 79).
«Манчестер Сити» – Кабальеро, Отаменди, Коларов, Санья, Стоунз, Туре, Сильва (Делф, 80), де Брюйне (Фернандиньо, 67), Стерлинг, Сане, Габриэл Жезус.
Предупреждения: Обианг (19), Габриэл Жезус (19), Лансини (24), де Брюйне (44), Стерлинг (60), Кэрролл (71).
Источник — Sport.ua
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