Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Фиорентина вырвала волевую победу у Пескары

Дубль Тельо принес победу «фиалкам»

  • 01.02.2017 23:41
  • 103 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Пескара» – «Фиорентина» - 1:2
Голы:  1:0 – 15 Капрари,  1:1 – 68 Тельо,  1:2 – 90 Тельо.

«Пескара» – Биссарри, Крешенци, Дьомбер, Стендардо, Бираги, Мемушай, Бруно, Баэбек (Черри, 75), Бенали, Дзампано (Бругман, 72), Капрари (Кастанос, 80).
«Фиорентина» – Спортьелло, Оливера, Де Мео, Томович (Кьеза, 46), Иличич, Весино, Валеро, Бадель (Кристофоро, 84), Тельо, Санчес, Эль-Бабакар (Сальседо, 90).

Предупреждения: Томович (17), Бенали (33), Весино (38), Бадель (49), Бираги (53), Дьомбер (53), Бруно (56).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.