Фиорентина вырвала волевую победу у Пескары

«Пескара» – «Фиорентина» - 1:2
Голы: 1:0 – 15 Капрари, 1:1 – 68 Тельо, 1:2 – 90 Тельо.
«Пескара» – Биссарри, Крешенци, Дьомбер, Стендардо, Бираги, Мемушай, Бруно, Баэбек (Черри, 75), Бенали, Дзампано (Бругман, 72), Капрари (Кастанос, 80).
«Фиорентина» – Спортьелло, Оливера, Де Мео, Томович (Кьеза, 46), Иличич, Весино, Валеро, Бадель (Кристофоро, 84), Тельо, Санчес, Эль-Бабакар (Сальседо, 90).
Предупреждения: Томович (17), Бенали (33), Весино (38), Бадель (49), Бираги (53), Дьомбер (53), Бруно (56).
Источник — Sport.ua
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