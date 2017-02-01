Звезда уступила Берое в результативном поединке

Кропивницька «Зірка» провела третю товариську гру на навчально-тренувальному зборі на Кіпрі. Суперником команди був болгарський ПФК «Бероє» з міста Стара Загора.
«Зірка» (Кропивницький) – «Бероє» (Стара Загора, Болгарія) – 2:3 (1:1)
Голи: 0:1, Жуніор Мапуку (30), 1:1, Полегенько Павло (45), 1:2, Цонев Борислав (47), 2:2, Бацула Андрій (52, з пенальті), 2:3, Цонев Борислав (63).
«Зірка»: 41. Льопка Роман, 20. Фатєєв Дмитро, 4. Перейра Федеріко (к/к) (б/н. Драченко Максим, 81), 18. Кучеренко Олександр, 28. Полегенько Павло (95. Попов Роман, 70), 8. Лупашко Владислав, 21. Загальський Ігор (32. Екіса Імас Борха, 74), 11. Бацула Андрій, 77. Чичиков Олексій, 14. Сітало Артем (б/н. Адерінсола Хабіб Есеола, 80), 9. Щедрий Артем.
«Бероє»: 12. Перніш Душан, 21. Василев Венцислав (19. Тенєв Пламен, 46), 6. Іванов Іво (к/к), 15. Дінков Георгі, 28. Пенєв Веселін, 4. Като Кохей (20. Чернаков Русі, 80), 7. Райнов Мартін, 18. Зехіров Атанас (13. Почанскі Ерік, 46), 3. Охене Карлос (23. Цонєв Борислав, 46), 17. Карачанаков Антон (27. Том, 56), 10. Мапуку Жуніор (11. Станчев Деніслав, 85).
Попередження: Загальський Ігор (41), Тенєв Пламен (55).
Источник — ФК Звезда
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