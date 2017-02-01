Верес просматривает воспитанника Динамо

Один из лидеров первой лиги Украины – «Верес» (Ровно) – просматривает Евгения Морозенко. 25-летний украинский полузащитник принял участие в товарищеском матче «народного клуба» против «Руха» (Винники).

Отметим, что Морозенко является воспитанником киевского «Динамо». Евгений имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины, а на клубном уровне успел поиграть за «Динамо-2», чешский «Слован» и «Александрию».

С весны 2016 года Морозенко защищал цвета «Гурии» из Ланчхути. В 22 матчах чемпионата Грузии украинец забил пять голов и отметился тремя результативными передачами.