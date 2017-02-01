Скандал с Зозулей и еще 9 переходов последнего трансферного дня

Сегодня европейским клубам, за исключением некоторых стран, где окно все еще открыто, официально уже нельзя покупать и продавать игроков. Отдавшие своих, подсчитывают барыши (а кто и убытки) от сделок. Прикупившие же футболистов, изо всех сил надеются, что не прогадали и вскоре «бабки отобьются» ногами этих самых новичков.

Наконец-то встрепенулось «Динамо», и таки порадовало своих фанов долгожданным новобранцем. После несбывшихся мечтаний о Кравце (который Василий), Лучкевиче и Бланко-Лещуке, хоть что-то осязаемое. Серб и возглавил символический рейтинг сделок последнего трансферного дня, составленный Sport.ua.

Роман Зозуля (из «Бетиса» в «Райо Вальекано» — аренда)

Роман Зозуля, летом перешедший в испанский «Бетис», так и не сумел стать своим «огурцом». Сыграв всего в шести матчах Примеры, он отправлся за игровой практикой в Сегунду. Но против перехода воспротивились фаны «Райо Вальекано»: инчас обвинили нападающего в нацизме, обратившись к президенту клуба через соцсети с протестом против этого приобретения.

«Дошло до того, что вышел президент клуба, и они поставили ультиматум: «Он или мы». Руководству «Райо» эта ситуация тоже была очень неприятна, им было неудобно, что так произошло, но они дали понять, что сделать ничего не могут. И я просто забрал Рому, и мы уехали. Со стороны «Бетиса» уже сказали: «Возвращайтесь – и все». Для них тоже главное, чтоб человек себя чувствовал уверенно, и чтобы произошедшее никак не повлияло на психику игрока», - рассказал агент Зозули Владимир Кузьменко.

Теперь Зозуля вернулся в «Бетис» и будет апеллировать в испанскую федерацию футбола, чтобы ему разрешили играть за севильский клуб.

Маноло Габбьядини (из «Наполи» в «Саутгемптон» — 17 млн. евро)

Этому парню все же удалось вырваться из Италии, несмотря на многочисленные препятствия. В течение всего января мелькала информация о его переезде на Туманный Альбион, но лишь 31-го числа за несколько часов до дедлайна 25-летний нападающий подписал контракт с «Саутгемптоном». Маноло впервые в карьере покинул Италию и подался играть заграницу. Был интерес к нему и со стороны других английских клубов, но «Эвертон» выпал из борьбы еще в декабре, а «Сандерленд» включился в нее слишком поздно, лишь за несколько дней до закрытия окна.

Кстати, переход Маноло в стан святых мог вообще не состоятся из-за эксцентричного президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса: по слухам, в последних числах января тот попросту заморозил трансфер Габбьядини в Англию. Но все закончилось благополучно. И для игрока, вырвавшегося из Неаполя, где он получал не так много игровой практики, и для клуба, который все же выручил за него не валяющиеся на дороге 17 миллионов евро.

Одион Игало (из «Уотфорда» в «Чанчунь Ятай» — 20 млн. фунтов)

«Уотфорду» удалось в последний момент срубить деньжат. И все благодаря продаже Одиона Игало в Китай. Тамошние клубы этой зимой прям озверели, скупая все, что нравится и не очень. Не стало исключением и 31 января (хотя в Поднебесной трансферное окно будет открыто до 28 февраля). Клуб«Чанчунь Ятай» отвалил 20 «лимонов» за нигерийского форварда шершней. Хотя поначалу «Уотфорд» гордо отметал всяческие варианты продажи своего нападающего, но перед таким предложением не устоял и отпустил футболиста.

Возможно, потеря Игало и не станет проблемой для команды Вальтера Маццари, ведь в нынешнем сезоне нигериец не блистал результативностью (18 матчей, 1 гол, 1 передача) так, как в прошлом, когда он был настоящим лидером команды (39 матчей, 16 голов). Плюс команда прикупила Мбай Ньянга и Мауро Сарате, и минуты 27-летнего форварда на поле могли бы быть вообще сочтены. Поэтому такой трансфер, да еще и за такие деньги наверняка удовлетворил и англичан, и самого игрока. Ведь, скорее всего, он будет немало получать в китайской Суперлиге. И зарплаты, и игрового времени.

Анвар Эль Гази (из «Аякса» в «Лилль» — 8 млн. евро)

Голландская «кузница кадров» в последний день потеряла своего лидера Анвара Эль Гази, который решил спешно переехать во Францию. В нынешнем сезоне вингерне может нащупать свою игру (10 матчей, ни одного мяча), хотя в прошлом он являлся основным игроком и лидером амстердамцев, несмотря на свой молодой возраст — 21 год. «Лилль» решил подсуетиться и пригласить в свои ряды талантливого голландца марокканского происхождения. Плюс цена не выглядела устрашающей, лишь 8 миллионов евро, что удовлетворило догов и ,получается, аяксидов.

Леон Бэйли (из «Генка» в «Байер» — 11 млн. евро)

Молодой ямайский вундеркинд этой зимой также нашел себе новый клуб. В последний день трансферного окна Бэйли перебрался из бельгийского Генка в немецкий Леверкузен. За лучшего молодого футболиста Бельгии-2015/16, аптекарям пришлось выложить более 10 миллионов евро, а контракт подписан аж до лета 2022 года. В новой команде ямаец уже взял себе девятый номер.

19-летнее дарование в прошлом и нынешнем сезонах неплохо зарекомендовал себя в Бельгии и являлся основным футболистом «Генка». Добавим, что этой зимой с предложением по Бэйлиносился и московский «Спартак», но бельгийцы потребовали сроссиян 25 млн. евро, и те пошли на попятную.

Камиль Гросицки (из «Ренна» в «Халл Сити» — 9 млн. евро)

В нынешнем чемпионате АПЛ «Халл Сити» ведет борьбу за выживание,логично, что клуб решил усилиться. Одним из новичков тигров стал фланговый полузащитник Камиль Гросицки, ранее выступавшийза французский «Ренн». Сумма трансфера в принципе солидная, а контракт подписан до 2020 года. Польский футболист, видимо, призван заменить ушедшего в «Вест Хэм» лидера команды Роберта Снодграсса.

Лука Миливоевич (из «Олимпиакоса» в «Кристал Пэлас» — 12 млн. фунтов)

Пожалуй, этот трансфер нельзя назвать топовым, но сумма перехода побуждает к этому. За опорного полузащитника англичане заплатили греческому «Олимпиакосу» дюжину миллионов, а сам серб подписал контракт на три с половиной года. В нынешнем сезоне Миливоевич являлся основным футболистом пирейского клуба (26 матчей, 6 мячей и 2 передачи),за который 25-летний полузащитник выступал с 2014 года на правах аренды, в 2015 греки выкупили его у«Андерлехта» за 2,3 млн. евро.

Мамаду Сако (из «Ливерпуля» в «Кристал Пэлас» — аренда)

Страдающему в Ливерпуле Мамаду Сако удалось найти себе новый клуб, и уйти до лета в аренду. В нынешнем сезоне Сако попал в немилость к главному тренеру мерсесайдцев Юргену Клоппу и был даже переведен в молодежную команду. За первую он так и не сыграл, логично было ожидать, что центрбек станет искать новую команду, где сможет получать игровую практику. Поиск был очень трудным, претендентов на Мамаду было много («Лион», «Марсель», «Севилья», «Спартак», «Фенербахче», «Галатасарай»), но «Ливерпуль» хотел оформить полноценный трансфер и требовал с покупателей не меньше 20 млн. фунтов. Никто такие деньги за 26-летнего защитника платить не хотел, зато «КристалПэлас» как-то удалось договориться с руководством красных об аренде до конца сезона.

Андреа Раноккья (из «Интера» в «Халл Сити» — аренда)

Еще одним новичком «Халл Сити» стал центральный защитник Андреа Раноккья. Футболист взят в аренду до конца сезона, после чего, по сообщениям СМИ, обязательно должен вернуться в стан нерадзурри. 28-летний игрок обороны в нынешнем сезоне не имел достаточной игровой практики (пять матчей в Серии А), наверное, это и вынудило Андреа уйти в клуб, где он сможет играть регулярно.

Фабиан Орельяна (из «Сельты» в «Валенсию» — аренда)

В последнее время чилийский полузащитник стал некомфортно чувствовать себя в Виго, конфликтовал с главным тренером Эдуардо Бериццо, который не желал видеть футболиста в своей команде. Ситуацией решила воспользоваться «Валенсия», взявшая игрока в аренду с правом выкупа в конце сезона за три миллиона евро. В нынешнем сезоне Орельяна провел за «Сельту» девять матчей, забил четыре мяча.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО