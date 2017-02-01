Десна заинтересована в подписании Владимира Лысенко

Лучше и не скажешь!

95 відсотків тих ідіотів,навіть не покажуть на карті де знаходиться Україна😂

если они в этом срайо такие социалисты то странно,а чем социализм по ВКП(б) отличался от социализ...

видать фаны Райо увидели его статистику

Сколько ватной шушары повылазило, прям фан -кружок Райо Вальекано