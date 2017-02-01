Десна заинтересована в подписании Владимира Лысенко

Как стало известно «Динамомании», черниговская «Десна» заинтересована в подписании украинского нападающего Владимира Лысенко.
Напомним, что футболист является воспитанником «Динамо», а его последним клубом был «Олимпик».
Во время зимнего межсезонья Лысенко побывал на просмотре в «Атырау.
Источник — Динамомания
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