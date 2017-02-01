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Десна заинтересована в подписании Владимира Лысенко

Экс-нападающий «Динамо» и ряда украинских клубов продолжит карьеру в Первой лиге

  • 01.02.2017 22:40
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Как стало известно «Динамомании», черниговская «Десна» заинтересована в подписании украинского нападающего Владимира Лысенко.

Напомним, что футболист является воспитанником «Динамо», а его последним клубом был «Олимпик».

Во время зимнего межсезонья Лысенко побывал на просмотре в «Атырау.

Источник — Динамомания

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