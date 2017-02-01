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ЦЫГАНЫК: «Теперь самый ненавистный в Украине клуб Срайо Вальекано»

Известный ведущий прокомментировал отмену трансфера украинского форварда

  • 01.02.2017 22:13
  • 2093 просмотров
  • 10 комментария
Метки
Sport.ua
© Sport.ua

Телеведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык в социальных сетях выразил негодование по поводу того, что фаны «Райо Вальекано» потребовали отменить трансфер Романа Зозули.

«Теперь я знаю, какой европейский клуб самый ненавистный в Украине! Срайо Вальекано!!! Рома, держись», - написал Цыганык.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 01.02.2017 22:18
    -4
    Назва клубу - на межі фолу...
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    naboo
      naboo, 01.02.2017 22:32
    +9
    А Цыганык такого же уровня юморист, как и ведущий.
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    udman11
      udman11, 01.02.2017 22:40
    +6
    Сразу видно, интеллектуал.
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    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 01.02.2017 22:44
    +5
    Сразу видно уровень развития человека! Хотя я в этом не когда и не сомневался.
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    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 01.02.2017 22:49
    -3
    Было бы на кого обращать внимание и обижаться))) кто эти Раи ? Шо за недоклюб? У них есть ультрасы?!?! Весь ультрас Раи это пара нариков , а вы сопли распустили
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    ram-le
    online
    ram-le, 01.02.2017 22:51
    -1
    А Сцыганыка нельзя забанить? А то эта журнашлюшка забывается.
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    A-68
      A-68, 01.02.2017 22:53
    +2
    ЦЫГАНЫК: «Теперь самый ненавистный в Украине клуб Срано Вальекано»- 100 % !!!
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    checna-ebet-russia-3
      checna-ebet-russia-3, 01.02.2017 23:00
    +3
    Так пацаны сами себя наказали. Сегунда Б их ждет Там президент в долгах как в шелках, ему понравится на дне.
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    garri2008
      garri2008, 01.02.2017 23:05
    -1
    naboo, 01.02.2017 22:32
    А Цыганык такого же уровня юморист, как и ведущий.
    Лучше и не скажешь!
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    kusted
    online
      kusted, 01.02.2017 23:20
    0
    УніКАЛьний висновок ведучого (чи ведомого))) за всю країну, від імені Президенту, ні, навіть від імені Богу... Я сказав, що знаю який в Україні евро-клюб є "ненавистним" й все... іменем меня... (А ты там это ну... ты Рома держись здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья...)
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