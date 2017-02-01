ЦЫГАНЫК: «Теперь самый ненавистный в Украине клуб Срайо Вальекано»

Телеведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык в социальных сетях выразил негодование по поводу того, что фаны «Райо Вальекано» потребовали отменить трансфер Романа Зозули.
«Теперь я знаю, какой европейский клуб самый ненавистный в Украине! Срайо Вальекано!!! Рома, держись», - написал Цыганык.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.