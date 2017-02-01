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Агент Зозули: Еще неизвестно, чем все это закончится

Украинский форвард оказался в патовой ситуации и рискует пропустить вторую часть сезона

  • 01.02.2017 22:04
  • 1790 просмотров
  • 3 комментария
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Diario AS. Роман Зозуля
© Diario AS. Роман Зозуля

Украинский форвард Роман Зозуля менее суток пробыл в расположении «Райо Вальекано». Вчера вечером стало известно, что «Бетис» отдает футболиста в аренду «Райо Вальекано». Тут же взбунтовались ультрас мадридского клуба. Они обвинили Зозулю в нацизме – и потребовали, не подписывать игрока. Поводом стала футболка с тризубом, в которой Зозуля прилетел в Испанию еще прошлым летом.

Тем не менее, сегодня утром «Райо Вальекано» объявил о заключении контракта с украинцем. А Зозуля заявил, что он не нацист, а всего лишь поддерживает украинскую армию. Но объяснение Романа не остудило горячие фанатские головы. И уже после обеда «Райо Вальекано» пошел на попятную – и отказался от футболиста.

- Видите как получается, некоторым радикальным людям кажется, что издалека им лучше видно, что на самом деле происходит в Украине. И что они лучше знают, правильно или неправильно поступает Рома, помогая нашим военным. Ну, а называть герб Украины неонацистским символом, это вообще удар не только по Роме, но и по всей стране. Очень обидно, что все так произошло, – рассказал нам агент футболиста Владимир Кузьменко.

- Так Зозуля вернулся в «Бетис»?
- А это еще неизвестно – еще ничего не закончилось. Ситуация сложилась патовая: Рома не может играть ни там, ни там. Но для меня сейчас самое главное, чтобы у него все было хорошо, и чтобы с ним ничего не произошло. Поэтому перехода в «Райо» точно не будет. Так, как они его приняли… Если бы мы знали заранее, что такое может быть, то и разговора бы об этом переходе не заводили. И для меня, и для Ромы это стало полной неожиданностью. Я много чего видел, но такое.

- А что именно было?
- Мы с Ромой приехали в офис «Райо». Около входа уже стояли несколько болельщиков – три или четыре человека. Но потом появились еще человек 20. Начали выкрикивать разные неприятные вещи в его адрес. Рома хотел выйти с ними поговорить, объясниться, я тоже пытался выяснить, в чем причина. Но они вообще никого и ничего не хотели слушать, продолжали обзывать его разными словами. Дошло до того, что вышел президент клуба, и они поставили ультиматум: «Он или мы». Руководству «Райо» эта ситуация тоже была очень неприятна, им было неудобно, что так произошло, но они дали понять, что сделать ничего не могут. И я просто забрал Рому, и мы уехали. Со стороны «Бетиса» уже сказали: «Возвращайтесь – и все». Для них тоже главное, чтоб человек себя чувствовал уверенно, и чтобы произошедшее никак не повлияло на психику игрока.

- И что теперь?
- У меня есть партнер, который ведет переговоры с испанской федерацией – трансферное окно уже закрыто, но наш случай форс-мажорный, поэтому мы хотим найти какой-то компромисс, выход из положения. Кроме того, пытаемся сейчас связаться с украинской Федерацией и уточнить, когда у него закончился контракт с «Днепром». По закону, если у него контракт закончился до 30 июня прошлого года, то у него будет возможность быть заявленным за какой-то третий клуб. Но, конечно, если испанская федерация даст разрешение.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 01.02.2017 22:18
    -1
    Какой фарс мажорный-это на Украине он бы считался фарс мажорным,а в Европе гудбай,иди работай в свою пельменную.
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    Олег Кравчук
      Олег Кравчук, 01.02.2017 22:56
    +1
    То це іспанські фани нацисти ведуть себе як бидло,нападають на людей,Роман нормальний чувак!
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    A-68
      A-68, 01.02.2017 23:01
    0
    Це срано вальєкано не потрібно патріоту українцю Роману Зозулі !!!
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