Олимпик прибыл на сбор в Турцию

В среду, 1 февраля, донецкий «Олимпик» взял курс на турецкое побережье Средиземного моря, где проведет второй этап подготовки к весеннему отрезку сезона. Утром «олимпийцы» собрались в аэропорту Борисполя, прошли все необходимые процедуры и заняли свои места в самолете. В 10:45 авиалайнер вылетел в Стамбул, и спустя полтора часа благополучно приземлился в аэропорту имени Ататюрка, где у дончан была пересадка. В 16:15 «Олимпик» отправился в Анталию, второй перелет занял всего один час. Далее автобусом команда добралась в район Лара, где разместилась в отеле «Miracle Resort».



Тренерский штаб во главе с Романом Санжаром взял в Турцию следующих игроков:



Вратари: Заури Махарадзе, Ярослав Котляров;



Защитники: Ярослав Олейник, Темур Парцвания, Дмитрий Гришко, Виталий Гошкодеря, Виталий Федорив, Владис Эммерсон, Дмитрий Немчанинов, Артем Козлов, Евгений Захарченко;



Полузащитники: Михаил Сергийчук, Андрей Богданов, Моха, Антон Поступаленко, Сергей Шестаков, Владислав Хомутов, Иван Брикнер, Александр Ермаченко, Дмитрий Батищев, Евгений Цымбалюк;



Нападающие: Иван Матяж, Сергей Гринь.



Сегодня у команды восстановительный день после долгой дороги, а уже завтра подопечных Романа Санжара ждут две тренировки и подготовка к первому спаррингу, который состоится 4 февраля в 16:00. Соперником «олимпийцев» будет македонский клуб «Работнички».